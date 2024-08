Victor Wembanyama veut s’inspirer du jeu de Kevin Durant, « son icône de jeunesse »

À la fin de la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 remportée par Team USA contre la France, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) et Kevin Durant ont échangé quelques mots. Le pivot français veut notamment piquer quelques compétences de la star américaine.

Invité sur le plateau du journal télévisé de M6 ce lundi 12 août aux côtés de Gabby Williams (1,80 m, 27 ans), le joueur des San Antonio Spurs a évoqué ce qu’il souhaiterait ajouter à son jeu, en s’inspirant de KD.

Les techniques secrètes de Kevin Durant, le natif du Chesnay en avait évoqué notamment une en fin de saison NBA, auprès de The Ringer : « Il s’agit de cette microseconde – ce n’est pas vraiment une hésitation parce que c’est si rapide – où il s’arrête mais c’est suffisant pour prendre l’avantage sur le défenseur. Il ne fait jamais de sprint. Mais il se déplace très rapidement et il a le ‘timing KD’, comme je l’appelle, sur chacun de ses mouvements… J’essaie de le faire, mais je vais travailler dessus cet été parce que c’est très difficile à faire ».

Victor Wembanyama says he will work on a subtle skill that Kevin Durant uses to get himself open.

"I'm gonna work on it this summer, but it's so hard to do."

Find the full conversation on all @ringer platforms. pic.twitter.com/6wOPp4w0JG

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) April 18, 2024