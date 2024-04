[Vidéo] Le buzzer beater de Gaylor Curier (Élan béarnais) à Lille

Gaylor Curier a planté un buzzer beater ce vendredi 12 avril pour permettre à l’Élan béarnais de l’emporter 79 à 76 chez son ancien club de Lille.

Proche d’une saison blanche, le shooteur a joué son premier match de la saison trois jours plus tôt contre Boulazac. Avec 11 points à 3/5 à 3-points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 22 minutes de jeu, il a contribué en la belle victoire de l’EBPLO. Auteur de 8 points à 3/7 aux tirs et 6 rebonds en 28 minutes, Gaylor Curier a hérité du dernier ballon. Trouvé sur pick & roll par Javon Masters, le natif de Massy s’est décalé pour éviter le close-out de Marcos Suka-Umu. L’ex-Choletais s’est levé et pendant que le ballon pénétrait dans l’arceau, le buzzer a retenti. Résultat, l’Élan béarnais l’a emporté et retrouve le Top 8 de la Pro B avec 15 victoires et 15 défaites. C’est ce qui s’appelle un retour gagnant pour celui qui disait après la victoire de mardi avoir « connu des déboires physiques et traversé des épreuves psychologiques importants » durant son long arrêt. Enfin apte, Gaylor Curier va pouvoir guider l’Élan béarnais vers les playoffs.