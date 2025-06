[Vidéo] Quand l’AS Monaco inflige un 20-0 à l’ASVEL pour se hisser en finale de Betclic ELITE

L’AS Monaco s’est qualifiée pour les finales des playoffs de Betclic ELITE en battant l’ASVEL (91-86) lors du match 4 des demi-finales, grâce à une fin de match renversante. Menée de 15 points à cinq minutes du terme, la Roca Team a infligé un improbable 20-0 à Villeurbanne, totalement déboussolée. Ce retournement spectaculaire a été porté notamment par un duo français : Elie Okobo (26 points) et Matthew Strazel (18 points et 10 passes décisives). « On est resté concentré, on a joué à cinq sur le terrain, on a fait les stops et on a gardé la tête froide », indiquait le combo-guard gaucher au micro de DAZN.

L’AS Monaco a ainsi pu remporté sur le score de 3 à 1 sa série contre l’ASVEL et retrouvera Paris Basketball en finale, pour tenter un triplé historique. Retrouvez dans les vidéos suivantes les meilleures actions du match 4 entre Monaco et l’ASVEL, avec notamment cette fin de match exceptionnelle de l’ASM pour se hisser en finale du championnat de France.