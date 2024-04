[Vidéo] Quand Zaccharie Risacher travaille son mental pour la NBA

Le troisième épisode de la série de Skweek suivant la saison de Zaccharie Risacher (205cm, 19 ans) avant la Draft NBA 2024 s’intéresse à la préparation mentale du jeune ailier de la JL Bourg.

Le fils de Stéphane et Sandrine Risacher est désormais suivi par l’ancien joueur, entraîneur, conseiller technique régional (CTR) et directeur technique national adjoint Nicolas Raimbault. Le but est de lui permettre de devenir un meilleur joueur à terme et notamment à s’imposer dans le monde hyper concurrentiel de la NBA où son potentiel choix de Draft très haut fera en sorte qu’il soit très attendu :