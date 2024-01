[Vidéo] Les 20 points de Zaccharie Risacher à Salonique

Zaccharie Risacher a signé son deuxième match à 20 points ou plus en EuroCup, ce mercredi 24 janvier. Après avoir converti 7 de ses 10 tirs, en plus de prendre 3 rebonds et provoquer 4 fautes en 25 minutes, le potentiel n°1 de la Draft NBA 2024 a largement contribué au succès de la JL Bourg chez l’Aris Salonique (68-76).

L’ailier de 18 ans a été de loin le meilleur marqueur des Bressans puisque derrière c’est Bodian Massa qui a inscrit le plus de points (9) dans une équipe avec une grosse répartition des rôles (sept joueurs entre 6 et 9 points).

Ce nouveau match très consistant a été réalisé devant Jonathan Givony, qui réalise actuellement une tournée en Europe. L’expert de la Draft d’ESPN a récemment assisté à la rencontre de Tidjane Salaün contre Le Portel ou celle de Nolan Traoré face au Havre en Nationale 1.

Phenomenal game from potential No. 1 pick Zaccharie Risacher in a tough EuroCup win at Aris. 20 points on 10 FGAs with very few dribbles. Played strong D and made instinctual plays all game. Rare and impressive stuff from an 18-year old at this level of competition. pic.twitter.com/MjPuISuToI

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 24, 2024