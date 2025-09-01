11 victoires de suite avant une première défaite : Fauthoux ne dépasse pas le record de De Vincenzi

Arrivé à la tête des Bleus en 2024, Frédéric Fauthoux avait jusque-là connu un parcours sans accroc avec l’équipe de France. Ce dimanche 31 août, à Katowice, le coach tricolore a enregistré sa première défaite contre Israël (82-69) lors du troisième match de l’EuroBasket 2025. La série de 11 victoires consécutives s’arrête donc, mais elle reste remarquable : il s’agit du deuxième meilleur départ pour un sélectionneur tricolore, derrière Jean-Pierre De Vincenzi et ses 12 succès inauguraux.

Jean-Pierre De Vincenzi reste l'entraîneur de @FRABasketball avec la plus longue série de victoires après sa prise de fonction : 12. Freddy Fauthoux en avait cumulé 11 avant le revers face à Israël. — Julien Guerineau (@jguerineau) August 31, 2025

Les Bleus stoppés après 11 victoires de suite

Julien Guérineau, responsable presse de l’équipe de France masculine, a rappelé sur Twitter (X) que cette série plaçait Frédéric Fauthoux dans l’histoire des Bleus. Les 11 succès consécutifs obtenus entre 2024 et 2025 constituent la cinquième meilleure série de victoires de l’histoire de l’équipe nationale.

Si la rencontre face à Israël a marqué un coup d’arrêt, elle n’efface pas le solide début de mandat du sélectionneur, qui avait notamment signé des victoires de prestige face à la Slovénie de Luka Doncic à l’Euro ou encore contre la Grèce et l’Espagne en préparation de cette compétition.

Les 11 victoires consécutives des Bleus sur la période 2024-2025 constitue la cinquième meilleure série historique de @FRABasketball — Julien Guerineau (@jguerineau) August 31, 2025

Une référence toujours Jean-Pierre De Vincenzi

Reste que la référence demeure Jean-Pierre De Vincenzi. L’ancien coach, en poste de 1995 à 2000, avait lancé son mandat par une série de 12 succès consécutifs, record encore inégalé. Frédéric Fauthoux s’en est donc fortement approché, confirmant que les Bleus ont su garder une dynamique positive malgré la transition à la tête de la sélection après le long cycle de Vincent Collet.

Et maintenant ?

Ce revers contre Israël doit surtout servir d’avertissement pour la suite de l’EuroBasket. Les Bleus poursuivront leur parcours mardi face à la Pologne, avec l’objectif de rebondir rapidement pour sécuriser une qualification en huitièmes de finale.