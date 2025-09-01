Recherche
Équipe de France

11 victoires de suite avant une première défaite : Fauthoux ne dépasse pas le record de De Vincenzi

Frédéric Fauthoux a concédé sa première défaite à la tête de l'équipe de France ce dimanche à Katowice, contre Israël (82-69). Le sélectionneur restait pourtant sur 11 victoires de rang, soit le deuxième meilleur départ de l'histoire pour un entraîneur des Bleus.
00h00
11 victoires de suite avant une première défaite : Fauthoux ne dépasse pas le record de De Vincenzi

Frédéric Fauthoux a perdu son premier match avec l’équipe de France ce dimanche, après 11 victoires pour commencer son mandat à la tête des Bleus

Crédit photo : Julie Dumélié

Arrivé à la tête des Bleus en 2024, Frédéric Fauthoux avait jusque-là connu un parcours sans accroc avec l’équipe de France. Ce dimanche 31 août, à Katowice, le coach tricolore a enregistré sa première défaite contre Israël (82-69) lors du troisième match de l’EuroBasket 2025. La série de 11 victoires consécutives s’arrête donc, mais elle reste remarquable : il s’agit du deuxième meilleur départ pour un sélectionneur tricolore, derrière Jean-Pierre De Vincenzi et ses 12 succès inauguraux.

Les Bleus stoppés après 11 victoires de suite

Julien Guérineau, responsable presse de l’équipe de France masculine, a rappelé sur Twitter (X) que cette série plaçait Frédéric Fauthoux dans l’histoire des Bleus. Les 11 succès consécutifs obtenus entre 2024 et 2025 constituent la cinquième meilleure série de victoires de l’histoire de l’équipe nationale.

Si la rencontre face à Israël a marqué un coup d’arrêt, elle n’efface pas le solide début de mandat du sélectionneur, qui avait notamment signé des victoires de prestige face à la Slovénie de Luka Doncic à l’Euro ou encore contre la Grèce et l’Espagne en préparation de cette compétition.

Une référence toujours Jean-Pierre De Vincenzi

Reste que la référence demeure Jean-Pierre De Vincenzi. L’ancien coach, en poste de 1995 à 2000, avait lancé son mandat par une série de 12 succès consécutifs, record encore inégalé. Frédéric Fauthoux s’en est donc fortement approché, confirmant que les Bleus ont su garder une dynamique positive malgré la transition à la tête de la sélection après le long cycle de Vincent Collet.

Et maintenant ?

Ce revers contre Israël doit surtout servir d’avertissement pour la suite de l’EuroBasket. Les Bleus poursuivront leur parcours mardi face à la Pologne, avec l’objectif de rebondir rapidement pour sécuriser une qualification en huitièmes de finale.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
