5 minutes après son retour, Nick Johnson (Cholet) rechute à Malaga

En un mois à Cholet, Nick Johnson s’est plus habitué à l’infirmerie de la Meilleraie qu’autre chose. Plus de deux semaines après son premier match contre Limoges, le nouveau combo-guard de CB a retrouvé les parquets à Malaga mardi (70-85). Mais son retour fut de courte durée…

Lancé dans le cinq de départ, incisif (5 points à 2/3, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 3 balles perdues), l’ancien joueur de Nanterre a dû sortir au bout de 5 minutes et 3 secondes de jeu. Après les ischios-jambiers, le natif de l’Arizona est cette fois touché aux ischios-jambiers. « On va attendre d’avoir le bon diagnostic », a tempéré Laurent Vila, l’entraîneur choletais, qui a toutefois évoqué une blessure musculaire, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle. « C’est quand même une tuile ! »