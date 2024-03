Pas de miracle pour Cholet, éliminé après une défaite à Malaga

On pouvait penser que l’Unicaja Malaga, déjà qualifié pour les quarts de finale et qui sortait d’un match très intense face au Real Madrid il y a deux jours, allait quelque peu lâcher du lest ce soir pour son dernier match face à Cholet. Mais ça n’a pas été le cas. Dès les premières minutes, les Espagnols ont donné le ton. Cinq vols de ballons, des joueurs qui se jettent à terre pour les récupérer… Les hôtes de Cholet n’allaient pas leur faire de cadeaux. Ce qui n’a pas surpris le coach Laurent Vila : « C’est leur façon de jouer, on savait qu’ils respectaient la compétition et qu’ils allaient tout donner sur le match. » Dans un début de match à toute vitesse, les Choletais ont pourtant pris l’avantage (11-13). Avant d’encaisser un run de 18-1 à cheval entre les premiers et deuxièmes quart-temps (29-14).

Un écart fatal s’est créé. Les Français n’ont jamais réussi à reprendre les rênes du match. Ils ont pourtant essayé. Dans le troisième quart-temps, les Choletais ont réussi à revenir à égalité (56-56). Notamment sous l’impulsion des deux jeunes sur les lignes arrières, Enzo Goudou-Sinha (11 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes) et Nathan De Sousa (9 points à 2/5 à 3-points), tout feux tout flammes en sortie de banc. Mais de manière générale, les hommes de Laurent Vila ont commis trop d’oublis défensifs. Ce qui ne pardonne pas face à une équipe de la qualité de Malaga. Ces derniers terminent avec des excellents pourcentages : 66,7% à 2-points, 40,6% à 3-points. Une preuve supplémentaire des égarements des Choletais en défense. L’intérieur Neal Sako, qui a apporté une bonne option offensive avec son jeu au poste (17 points à 8/12 aux tirs, 9 rebonds et 2 contres), en a témoigné en conférence de presse :

« Plusieurs fois on a été en position de prendre l’avantage, mais on ne l’a pas fait et on les a laissés avoir un run. C’est un peu difficile d’être éliminés de cette façon, mais j’espère qu’on apprendra de cette défaite pour la suite en championnat… Ce qui nous a manqué c’est pas mal de petits détails. Surtout en défense, parce qu’ils ont réussi un run et mis des gros shoots. On savait déjà qu’ils jouaient très vite. Après c’est difficile de revenir, même si on a essayé à la fin. Il n’aurait pas fallu les laisser prendre autant d’écart. »

Forteresse imprenable

Jonathan Rousselle, ancien meneur de Cholet qui joue aujourd’hui en Espagne, l’avait prévenu auprès du Courrier de L’Ouest : « Rien n’est impossible en basket mais gagner là-bas est très compliqué. » Les fans et l’ambiance générale étaient en effet au rendez-vous en ce mardi soir en Andalousie. Seules trois équipes ont réussi à l’emporter au Palais des Sports José Maria Martin Carpena cette saison : le Real Madrid, Tenerife et Valence.

Pour se qualifier en quarts de finale, les Choletais devaient l’emporter dans cette forteresse. Et espérer une victoire de Strasbourg à domicile contre Tofas. Ils n’ont donc pas rempli leur partie du contrat, contrairement aux Strasbourgeois. Ces derniers ont gagné 78-65, mais sans la marge d’écart qui leur auraient permis de se qualifier (24 points). Il n’y a donc plus de club français en BCL, Dijon étant déjà éliminé. Cholet va maintenant se reconcentrer sur le championnat, comme l’ont expliqué Laurent Vila et Neal Sako après le match. Et ils devront probablement faire sans leur recrue Nick Johnson, qui s’est blessé musculairement au mollet après cinq minutes de jeu. Un diagnostic plus poussé est attendu prochainement.

À Malaga,