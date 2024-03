Laurent Vila : « La fierté d’avoir représenté Cholet Basket en Europe »

De la qualification obtenue au forceps le 1er octobre à l’élimination aux portes des quarts de finale ce 19 mars, en passant par le play-in en janvier, les Choletais ont fait du chemin en Ligue des Champions (BCL). Leur dernière place de leur groupe dans le Top 16 – à égalité avec Tofas et Strasbourg mais derrière au point-average – ne leur rend pas honneur. Les hommes de Laurent Vila terminent la compétition avec un bilan total de 10 victoires pour 8 défaites, qualifications comprises. Ils auraient pu passer en quarts de finale avec une meilleure attention aux détails, et une concentration plus régulière. Malgré l’élimination, Neal Sako, auteur d’un grand match mardi soir, est convaincu que l’expérience engrangée pendant cette BCL sera bénéfique pour la suite. En conférence de presse, il a tiré un premier bilan de ces six mois de compétition européenne :

De son côté, l’entraîneur Laurent Vila a pointé la fierté d’avoir remis Cholet sur le devant de la scène européenne, trois ans après leur seule et unique participation au tour principal de la BCL. Ils n’avaient pas passé le premier tour à l’époque.

« Ce que je retire de cette compétition est la fierté d’avoir représenté Cholet Basket, l’ensemble du club, en Europe. Depuis la qualification jusqu’à ce dernier match. Pour l’équipe ça a véritablement été un challenge depuis le début de saison. Il fallait relever à chaque fois des défis avec des matchs difficiles, et ça a créé un bon caractère dans l’équipe. Il y a eu des hauts et des bas, on n’a pas gagné tous les matchs loin de là, mais je crois qu’on a fait des progrès, on le voit par moments. Ce qui m’habite aujourd’hui est de faire progresser l’ensemble de l’équipe pour jouer le meilleur niveau possible tous les matchs. Cette compétition nous aura aidés dans ce sens-là. Et maintenant on va se tourner vers le championnat pour continuer à rivaliser avec ces bonnes équipes qu’on a en France, et espérer se qualifier pour les playoffs. On a une bonne position aujourd’hui et on va essayer de la défendre.

[Des regrets ?] Le seul regret que j’ai est sur ce dernier round. Je pense qu’on aurait pu faire mieux face à Tofas, certainement à Strasbourg aussi. Et puis je regrette les aléas que nous avons eu avec les blessures et le manque de rotation. Mais globalement pour nous la compétition a été plus que positive. On voulait la continuer, mais finalement elle s’arrête.