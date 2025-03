Adama Bal termine son cursus NCAA sur un échec, une quinzaine de Français éliminés

Ils ne s’attendaient pas à sortir aussi tôt. Les Broncos se sont fait éliminer par Pepperdine en quarts de finale du tournoi finale de la West Coast Conference (WCC). Quatrième de la saison régulière avec 12 victoires en 18 matches, Santa Clara a perdu face à l’antépénultième (4 victoires et 14 défaites). Passé au travers de ce qui restera probablement comme son dernier match NCAA (9 points à 3/11 aux tirs, dont 2/8 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes), Adama Bal a manqué le 3-points de l’égalisation à 6 secondes de la fin. Le Sarthois va maintenant pouvoir se tourner de nouveaux horizons professionnels.

Le champion d’Europe U20 2023 n’est pas le seul Français à être sorti du tournoi final de sa conférence. C’est aussi le cas de :

6'11" Senior 🇫🇷 Kalifa Sakho (Sam Houston) delivered a strong performance in a tough loss to UTEP in the Conference USA Tournament, recording 18 pts, 8 rebs, and 2 blocks. Sakho surpassed his season averages (7.9 pts, 6.3 rebs) and showed his ability to perform under pressure.… pic.twitter.com/3iUdW3GJ2X

— Scouting lab (@scouting_lab) March 12, 2025