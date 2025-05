Alpha Diallo élu meilleur défenseur de la saison de Betclic ELITE

Déjà sur le podium du meilleur défenseur en EuroLeague, Alpha Diallo a été couronné meilleur défenseur de Betclic ELITE pour la saison 2024-2025. L’ailier américano-guinéen de Monaco succède à son coéquipier John Brown.

PROFIL JOUEUR Alpha DIALLO Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 27 ans (29/06/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,3 #45 REB 3,7 #66 PD 1,7 #89

L’AS Monaco Basket continue de régner sur les distinctions défensives en France. Après John Brown l’an passé, c’est Alpha Diallo qui a été sacré meilleur défenseur de Betclic ELITE pour l’exercice 2024-2025. Arrivé sur le Rocher en 2021, l’ailier américano-guinéen confirme une nouvelle fois son importance dans le système monégasque, lui qui a prolongé trois ans son contrat avec le club de la principauté.

Alpha Diallo, pilier de la défense monégasque

Troisième au classement du meilleur défenseur de la saison en EuroLeague, Alpha Diallo voit cette fois son activité récompensée en France. Véritable fer de lance de la défense de la Roca Team, il a grandement contribué à faire de Monaco la meilleure défense de Betclic ELITE, avec un defensive rating de 105,5 (devant Cholet à 109,1) et seulement 76,3 points encaissés en moyenne par match.

Fort de ses 2,01 m, Diallo s’est encore illustré par sa polyvalence, sa capacité à défendre sur plusieurs postes et son engagement de chaque instant. Déjà double champion de France (2023, 2024) et vainqueur de la Coupe de France 2023 avec Monaco, Alpha Diallo ajoute une ligne individuelle prestigieuse à son palmarès. Il confirme aussi la tradition défensive du club de la Principauté, qui voit l’un de ses joueurs décrocher ce trophée pour la troisième fois en sept ans, après Aaron Craft (2018) et John Brown (2024).