Paris Basketball a signé une victoire renversante sur le parquet de Cholet dimanche (93-99), au terme d’un match totalement inversé dans le dernier quart-temps. Mais au-delà du scénario, c’est aussi le regard porté par Julius Thomas sur Cholet qui a marqué l’après-match, le technicien parisien saluant la singularité du jeu choletais.

Après avoir longtemps subi, Paris a trouvé les ressources pour s’imposer dans un final à sens unique, tout en reconnaissant la qualité de son adversaire.

Cholet, un style qui interpelle en Betclic ELITE

« Félicitations à Cholet, Cholet joue un style unique, qu’on voit peu en France, donc bravo à eux déclare le coach de l’équipe de la capitale dans les colonnes de Ouest France. C’est toujours un challenge de jouer contre eux parce que vous voyez des idées que ne nous voyez pas beaucoup ailleurs. Et ils le font très bien. On était préparé à ça et à la pause nos joueurs savaient qu’ils pouvaient faire mieux, notamment défensivement. »

Par ces mots, Julius Thomas a résumé toute la difficulté posée par Cholet. Pendant plus de trois quart-temps, les joueurs des Mauges ont imposé leur tempo, leur intensité et leur lecture du jeu, prenant même jusqu’à 17 points d’avance.

Leur domination s’est matérialisée dès la première mi-temps (56-44), avec une vraie maîtrise collective, notamment au rebond (44 prises) et dans la circulation de balle, incarnée par les 8 passes de Nathan De Sousa et les 5 de Mohamed Diarra.

Un dernier quart-temps qui change tout

Malgré cette emprise, le match a basculé après la pause. Paris a progressivement refait son retard dans le troisième quart-temps (18-24), avant de totalement renverser la rencontre dans les dix dernières minutes (19-31).

Portée par un Nadir Hifi incandescent (25 points, 5/7 à 3-points, 6 passes), l’équipe de la capitale a fait parler son adresse extérieure (19/45 à 3-points, 42,2%) et sa fluidité offensive (22 passes décisives).

Daulton Hommes (21 points) et Justin Robinson (21 points) ont parfaitement accompagné le meneur parisien pour faire céder une défense choletaise pourtant solide jusque-là.

Cholet puni malgré une prestation aboutie

Côté Cholet, la frustration est légitime. Gérald Ayayi (18 points) a été le meilleur marqueur, tandis que Jamuni McNeace a compilé 17 points et 5 rebonds pour 17 d’évaluation.

Mais après avoir contrôlé le match pendant 35 minutes, les locaux ont payé leur manque d’efficacité dans le money-time face à une équipe parisienne beaucoup plus tranchante dans les moments décisifs.

Un scénario cruel, mais qui n’enlève rien à la reconnaissance de Julius Thomas : Cholet reste une équipe à part dans le paysage français, capable de poser des problèmes uniques à ses adversaires.