ASVEL : Paris Lee et Mike Scott arrêtés

Après une semaine de reprise réussie, marquée par son première victoire à la LDLC Arena (contre Milan) et un succès important à Dijon, l’ASVEL va aborder son prochain enchaînement en effectif réduit.

Le déplacement en Côte-d’Or a laissé des traces : touché au genou droit dans le quatrième quart-temps, Mike Scott est d’ores et déjà forfait pour les déplacements du week-end, au Panathinaïkos et à Chalon-sur-Saône. Le Progrès indique qu’il passera des examens complémentaires ce mercredi. Le quotidien régional ajoute que Paris Lee sera également sur la touche pour ces matchs-là. Très discret ces derniers temps, l’ancien meneur d’Orléans et Monaco est victime d’une pneumopathie. Il n’effectuera donc pas son retour à Athènes, lui qui défendait les couleurs vertes et blanches du Pana la saison dernière.