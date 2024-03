Au forceps, Cholet remporte le duel des éclopés contre Saint-Quentin

L’enjeu était limpide : la 6e place de Betclic ÉLITE. Et sur la ligne de départ, pas de jaloux : trois absents de chaque côté. Nick Johnson (mollet), Gérald Ayayi (main) et Emmanuel Nzekwesi (genou) côté choletais, Tyger Campbell (épaule), Melvin Ajinça (pneumothorax) et Loic Schwartz (famille) côté axonais.

Entre deux équipes à égalité au classement, il aura fallu attendre la toute dernière minute pour connaitre le dénouement. Excepté une première mi-temps douloureuse côté choletais (32-40), sans aucun point inscrit par les deux joueurs étrangers valides (Campbell et Hruban), le duel a été conforme aux attentes : intense, engagé, hermétique, quoique légèrement désordonné. Ce manque de maîtrise a finalement coûté cher à Saint-Quentin, devant toute la soirée, sauf lors du buzzer final…

« Le Top 8 en ligne de mire » pour Cholet

Toujours aux commandes à l’entame du dernier quart-temps, avec un matelas intéressant à la 31e minute (51-58), le SQBB a fini par plier. « Ça fait mal de perdre », soupire Mathis Dossou-Yovo (15 points et 5 rebonds), qui a terminé le match malgré une cheville endolorie. « Cholet a su mettre les tirs qu’il fallait et effectuer les stops nécessaires. » Pourtant, à 50 secondes de la sirène, lorsque Lucas Boucaud a renforcé sa performance paradoxale (13 points, 10 passes décisives et 9 balles perdues) avec un and one (66-69), CB semblait mal embarqué. Mais T.J. Campbell a su préserver l’espoir sur la ligne de réparation, avant que le tir de Yiftach Ziv ne rebondisse deux fois sur le cercle puis ne ressorte. Sur la possession suivante, Campbell a trouvé Neal Sako pour parachever sa superbe prestation (20 points à 8/9, 8 rebonds et 2 passes décisives) avec le panier de la victoire.

« C’était un match très difficile », pouvait ensuite s’exclamer le pivot français, au micro de SKWEEK. « Il fallait rebondir après la défaite en Champions League à Malaga pour entamer le sprint direct vers les playoffs. Cette victoire confirme qu’on a le Top 8 en ligne de mire. » Et même un peu plus puisque Cholet Basket occupe seul la 6e place ce samedi soir…