Présaison

Au tournoi de Sablé, Le Mans s’offre l’ASVEL grâce à Trevor Hudgins, Cholet écrase le BCM

Pré-saison - Les premiers matchs du traditionnel Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire ont vu Le Mans s'offrir le scalp de l'ASVEL, afin de retrouver en finale Cholet, qui n'a fait qu'une bouchée d'un BCM décimé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Au tournoi de Sablé, Le Mans s’offre l’ASVEL grâce à Trevor Hudgins, Cholet écrase le BCM

Guillaume Vizade va entamer sa deuxième saison à la tête du MSB

Crédit photo : Le Mans Sarthe Basket

Chaque année, la petite ville de Sablé-sur-Sarthe accueille un tournoi de pré-saison permettant aux meilleurs clubs du championnat de se mettre en jambes. Le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire en est à sa 24e édition cette année. La salle Georges Mention et ses 1000 places affichait forcément complet pour voir s’affronter trois équipes du Top 6 de Betclic ÉLITE la saison dernière (ASVEL, Cholet, Le Mans) ainsi que Gravelines-Dunkerque, vainqueur en 2023 et finaliste en 2024. Ce sont ces derniers qui ont le plus souffert lors des premiers matchs de ce samedi 13 septembre.

Gravelines ne retournera pas vers une troisième finale d’affilée

Opposés aux Choletais, les Gravelinois n’ont tout simplement pas existé (98-64). Il faut dire que seuls neuf joueurs étaient sur la feuille de match, en comptant les absences des deux tauliers Chris Babb (protocole commotion) et Tajuan Agee (pas encore dans le groupe), en plus de la recrue Edon Maxhuni, encore à l’EuroBasket. Seul Gauthier Denis a surnagé avec 20 points à 6/14 aux tirs en 28 minutes. Les jeunes Louka Letailleur et Soren Bracq ont été en grande difficulté, cumulant un terrible 1/12 aux tirs.

En face, Cholet Basket s’est baladé, comptant déjà 16 points d’avance après le premier quart, et 35 après le troisième. Pas beaucoup d’enseignements à tirer face à une équipe si diminuée, même si Fabrice Lefrançois peut être satisfait du ratio passes décisives – ballons perdus de quasiment 2 (29-15). Tout le monde a participé à la fête, avec tout de même 18 points à 6/6 de la recrue Chibuzo Agbo, qui arrive de NCAA.

Les statistiques du match en cliquant ici

Premier échec en pré-saison pour l’ASVEL

Quant au match entre l’ASVEL et Le Mans, il s’est retourné après un premier quart-temps remporté par les Villeurbannais 23-16. Dépourvus sur les lignes arrières par les absences de Thomas Heurtel et Shaquille Harrison, ces derniers ont ensuite laissé prendre feu l’extérieur manceau Trevor Hudgins (23 points à 9/15 aux tirs). Le MSB a remporté les trois quart-temps suivants, pour un score final de 78-67. L’embouteillage d’ailiers à l’ASVEL, renforcé par la présence d’Amine Noua comme partenaire d’entraînement, n’a pas aidé. Dans la raquette, Bastien Vautier (10 points, 10 rebonds) s’est retrouvé bien seul dans la bataille, après avoir observé ses anciens coéquipiers choletais largement gagner leur match. Les hommes de Pierric Poupet ont concédé 15 rebonds offensifs au MSB.

Il n’en fallait pas plus pour les hommes de Guillaume Vizade, qui avaient déjà battu le club le plus titré de l’histoire française lors de leur dernière confrontation en mai (97-80). Le technicien auvergnat a resserré sa rotation à 9 joueurs, mettant de côté les jeunes Bastien Grasshoff et David Simonovic, et ne pouvant toujours pas compter sur TaShawn Thomas (protocole commotion). Il a en revanche récupéré la recrue portugaise Travante Williams (4 points, 5 rebonds), qui vient de rejoindre l’effectif après l’Euro. Les Manceaux n’ont pas eu besoin de faire un match parfait – loin de là – pour l’emporter. À l’image de leur adresse moyenne (44% aux tirs, 33% de loin et 64% aux lancers), illustré par un David DiLeo à côté de la plaque (1/9 aux tirs dont 0/7 de loin). Ils ont en revanche perdu deux fois moins de ballons que leurs adversaires.

LIRE AUSSI

Le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire opposera donc Cholet au Mans en finale. Les Choletais espéreront relever la tête après leur 0-4 encaissé dans le derby la saison dernière, comme ils l’ont fait lors de leur premier affrontement de pré-saison (victoire 99-90). Le match se jouera à 17h00. La petite finale entre Gravelines et l’ASVEL aura elle lieu à 14h30, toujours à Sablé-sur-Sarthe. Les matchs ne sont pas diffusés.

Les statistiques du match en cliquant ici

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
