Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la Betclic ELITE

Betclic ELITE - Cholet Basket reçoit ce samedi la SIG Strasbourg pour la première journée de Betclic ELITE. Le CB, 4e la saison passée, veut repartir sur une dynamique positive tandis que la SIG, totalement reconstruite, s’avance avec ambition mais aussi incertitude.
|
00h00
Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la Betclic ELITE

Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

La Meilleraie va vibrer ce samedi (18h10) avec l’affiche Cholet – Strasbourg pour l’ouverture de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Cholet Basket, emmené par son capitaine T.J. Campbell et le coach Fabrice Lefrançois, entend confirmer son statut de Top 4 de l’an passé. En face, la SIG arrive avec un effectif largement renouvelé et son nouvel entraîneur letton Janis Gailitis.

Cholet veut repartir sur les mêmes bases

La saison 2024-2025 avait été exceptionnelle pour Cholet Basket, qui avait terminé à une belle 4e place. Mais le coach Fabrice Lefrançois refuse tout excès de confiance : « On ne gagnera pas des matchs sur notre passé ou sur notre nom. Ce qui nous fera gagner, c’est de produire des efforts à l’instant T », indique-t-il dans Le Courrier de l’Ouest.

Le capitaine T.J. Campbell, lui, attend ce rendez-vous avec impatience : « Les présaisons, j’en ai pas mal à mon actif. Mais ce qui compte, ce sont les matchs officiels. On est prêts ». Avec les cadres Gérald Ayayi, Nathan De Sousa et Jamuni McNeace toujours présents, l’idée est claire : garder l’identité d’intensité et de vitesse qui a fait le succès de l’équipe.

La SIG en reconstruction avec un accent sur l’intensité

Du côté strasbourgeois, l’été a été marqué par une révolution d’effectif : cinq recrues découvrent le championnat, trois autres le maillot de la SIG. Le nouveau coach Janis Gailitis assume cette situation dans les DNA : « Nous ne sommes pas la meilleure équipe, mais nous avons confiance en elle. Les joueurs savent qu’ils doivent afficher un certain niveau pour gagner ».

L’expérience de Jean-Baptiste Maille, capitaine pour sa 6e saison, sera précieuse pour encadrer ce groupe. L’arrivée d’Abdoulaye Ndoye, de retour ce samedi chez son club formateur, donne aussi une saveur particulière à ce déplacement à la Meilleraie : « J’y ai signé mon premier contrat pro, j’y ai passé sept ans de ma vie », a rappelé l’arrière/ailier.

Un choc déjà révélateur ?

L’an passé, Strasbourg avait lourdement chuté sur ce même parquet (défaite de 30 points). Cette fois, l’enjeu est double : voir si Cholet peut confirmer son statut d’outsider et si la SIG peut rapidement trouver une cohérence malgré ses nombreux changements.

Côté choletais, Gérald Ayayi sera l’un des hommes à surveiller. Auteur de 11,6 points de moyenne la saison passée, il avait notamment signé un carton à 30 points dans une défaite contre l’ASVEL. Le frère de la capitaine de l’équipe de France féminine peut passer un nouveau cap cette saison. Pour Strasbourg, l’efficacité de ses Américains Marcus Keene, Mike Davis et Gabe Brown pourrait faire la différence.

L’heure est venue pour les deux équipes de dévoiler leur vrai visage. Et à La Meilleraie, le public est prêt à juger.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi
Betclic ELITE
00h00Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la Betclic ELITE
Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain
ELITE 2
00h00Challans recrute un champion de France 2011
Jean-Christophe Prat et le BCM Gravelines-Dunkerque ont vécu une préparation compliquée
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d’incertitudes et sans Chris Babb
Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile
NM1
00h00Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
Isaïa Cordinier a fini MVP de l'Anadolu Efes Istanbul dès son premier match
À l’étranger
00h00Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes
La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c'est à suivre sur DAZN
Liga Endesa
00h00La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !
Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0