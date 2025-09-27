Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la Betclic ELITE

La Meilleraie va vibrer ce samedi (18h10) avec l’affiche Cholet – Strasbourg pour l’ouverture de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Cholet Basket, emmené par son capitaine T.J. Campbell et le coach Fabrice Lefrançois, entend confirmer son statut de Top 4 de l’an passé. En face, la SIG arrive avec un effectif largement renouvelé et son nouvel entraîneur letton Janis Gailitis.

Cholet veut repartir sur les mêmes bases

La saison 2024-2025 avait été exceptionnelle pour Cholet Basket, qui avait terminé à une belle 4e place. Mais le coach Fabrice Lefrançois refuse tout excès de confiance : « On ne gagnera pas des matchs sur notre passé ou sur notre nom. Ce qui nous fera gagner, c’est de produire des efforts à l’instant T », indique-t-il dans Le Courrier de l’Ouest.

Le capitaine T.J. Campbell, lui, attend ce rendez-vous avec impatience : « Les présaisons, j’en ai pas mal à mon actif. Mais ce qui compte, ce sont les matchs officiels. On est prêts ». Avec les cadres Gérald Ayayi, Nathan De Sousa et Jamuni McNeace toujours présents, l’idée est claire : garder l’identité d’intensité et de vitesse qui a fait le succès de l’équipe.

La SIG en reconstruction avec un accent sur l’intensité

Du côté strasbourgeois, l’été a été marqué par une révolution d’effectif : cinq recrues découvrent le championnat, trois autres le maillot de la SIG. Le nouveau coach Janis Gailitis assume cette situation dans les DNA : « Nous ne sommes pas la meilleure équipe, mais nous avons confiance en elle. Les joueurs savent qu’ils doivent afficher un certain niveau pour gagner ».

L’expérience de Jean-Baptiste Maille, capitaine pour sa 6e saison, sera précieuse pour encadrer ce groupe. L’arrivée d’Abdoulaye Ndoye, de retour ce samedi chez son club formateur, donne aussi une saveur particulière à ce déplacement à la Meilleraie : « J’y ai signé mon premier contrat pro, j’y ai passé sept ans de ma vie », a rappelé l’arrière/ailier.

𝗟’𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 ⌚️👀 Après des semaines de préparation, l’heure est enfin venue pour la SIG Strasbourg de plonger dans l’arène. Et quel baptême pour lancer cette nouvelle saison : un déplacement à La Meilleraie 🗞️ Article : https://t.co/yDZ89mbx2C

#gosig pic.twitter.com/nwTFv26umH — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 26, 2025

Un choc déjà révélateur ?

L’an passé, Strasbourg avait lourdement chuté sur ce même parquet (défaite de 30 points). Cette fois, l’enjeu est double : voir si Cholet peut confirmer son statut d’outsider et si la SIG peut rapidement trouver une cohérence malgré ses nombreux changements.

Côté choletais, Gérald Ayayi sera l’un des hommes à surveiller. Auteur de 11,6 points de moyenne la saison passée, il avait notamment signé un carton à 30 points dans une défaite contre l’ASVEL. Le frère de la capitaine de l’équipe de France féminine peut passer un nouveau cap cette saison. Pour Strasbourg, l’efficacité de ses Américains Marcus Keene, Mike Davis et Gabe Brown pourrait faire la différence.

L’heure est venue pour les deux équipes de dévoiler leur vrai visage. Et à La Meilleraie, le public est prêt à juger.