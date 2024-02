Des Espoirs au All-Star Week-end en un an, Bilal Coulibaly est « vraiment fier » de lui

Il y a un peu plus d’un an, le 18 janvier 2023, Bilal Coulibaly (2,03m, 19 ans) disputait à Marseille son dernier match avec les Espoirs des Metropolitans 92. L’occasion pour lui de marquer 37 points et de prendre 11 rebonds contre Fos-Provence. La preuve qu’il n’avait plus grand chose à faire avec les jeunes, et était prêt à passer au niveau supérieur. Dix jours plus tard, Vincent Collet le titularisait pour la première fois avec les professionnels face à Roanne. Le début d’une très belle histoire et d’une montée en puissance du jeune français, qui s’est poursuivie jusqu’en playoffs et à la Draft.

Son évolution a été exponentielle. Cette saison en NBA, il est le cinquième joueur le plus utilisé aux Wizards. Sa défense élite et sa capacité à fructifier le peu de ballons qu’il a en attaque sont hautement appréciées par le coaching staff. Coulibaly agit déjà comme un vétéran et voit ses statistiques augmenter en conséquence. Si bien qu’il vient d’être sélectionné pour le Rising Stars Challenge – un mini-tournoi réunissant les meilleurs jeunes de NBA à l’occasion du All-Star Week-end – en compagnie de son ancien coéquipier Victor Wembanyama. Lors d’un point presse organisé par sa franchise ce mercredi, il s’est exprimé sur sa nomination.

« Je suis tellement heureux. J’ai travaillé pour ça, c’était un de mes objectifs et je l’ai atteint. Je suis vraiment fier de moi. La franchise, ma famille, tout le monde m’a aidé à en arriver là. Ils ont toujours été là pour moi. Ma famille est très fière. J’ai appelé ma mère et elle souriait comme je ne l’avais jamais vue sourire […] Je me suis plutôt bien ajusté à la NBA, mais j’ai travaillé pour. Tout est arrivé tellement vite, j’en suis très content. » Bilal Coulibaly

Deuxième titularisation en NBA mercredi

La nuit dernière, Bilal Coulibaly a connu sa deuxième titularisation en NBA. Il a profité de l’absence de dernière minute de Jordan Poole, malade. Et a parfaitement exploité cette opportunité en sortant la deuxième meilleure performance de sa carrière au scoring. Sa présence a été précieuse des deux côtés du terrain, et a aidé à limiter la casse dans la défaite de son équipe (109-125 contre les Clippers). Son nouveau coach Brian Keefe semble davantage ouvert à l’utiliser. Le Français a joué 32 minutes de moyenne depuis son arrivée, contre 26 minutes sous Wes Unseld Jr. La trade deadline qui approche à grand pas devrait aussi avantager son cas, puisque certains vétérans et leaders des Wizards pourraient être transférés. Coulibaly est lui le seul à avoir été désigné intouchable. Il y a donc de bonnes probabilités qu’il entre définitivement dans le cinq majeur dans les prochaines semaines.