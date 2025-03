Dijon craint pour la fin de la saison de David Holston, un remplaçant médical recherché

David Holston (1,67 m, 39 ans) ne reverra peut-être pas les parquets cette saison avec la JDA Dijon. Touché au mollet lors d’un match amical pendant la fenêtre internationale, le capitaine dijonnais est annoncé forfait pour une durée indéterminée. Face à cette incertitude, le club bourguignon a confirmé qu’il explorait déjà le marché pour recruter un remplaçant médical sur le poste de meneur.

Une blessure mystérieuse pour David Holston

Coup dur pour la JDA Dijon, qui doit se passer de son capitaine David Holston pour une période encore inconnue. À 39 ans, le meneur américain a ressenti une gêne au mollet lors d’une rencontre amicale face à Hyères-Toulon durant la trêve internationale. Forfait pour le derby gagné à Chalon, il a ensuite manqué le quart de finale aller de FIBA Europe Cup contre Ludwigsbourg.

Des examens médicaux passés ce lundi n’ont pas permis de poser un diagnostic précis. Problème musculaire ou circulatoire ? Le flou reste total sur la nature exacte de la blessure. Ce qui est sûr, c’est que David Holston manquera plusieurs semaines de compétition, au minimum.

Une fin de saison compromise pour le capitaine dijonnais ?

Le Bien Public l’évoque : l’hypothèse d’une fin de saison prématurée prend de l’épaisseur. Alors que la JDA Dijon se bat pour une place en playoffs de Betclic Élite et rêve d’un parcours européen historique, l’absence prolongée de son meneur star représente un véritable casse-tête pour Laurent Legname et son staff.

Avec 11,3 points à 44% de réussite aux tirs et 5,4 passes décisives en 23 minutes de moyenne toutes compétitions confondues (35 matches) cette saison, David Holston restait une pièce centrale du dispositif dijonnais. En son absence, la Jeanne d’Arc va devoir compter sur Axel Julien et Ilias Kamardine et les autres lignes arrières, tout en cherchant activement une solution temporaire sur le marché des transferts.

La JDA Dijon explore la piste d’un pigiste médical

Consciente de la difficulté de compenser l’absence de son maître à jouer, la direction sportive de la JDA Dijon a déjà lancé les démarches pour recruter un remplaçant médical. Le club avait fait appel à Jawun Evans la saison dernière, en mars également, déjà suite à une blessure d’Holston.

Avec une place en playoffs à sécuriser en Betclic ÉLITE et un quart de finale retour crucial en FIBA Europe Cup face à Ludwigsbourg, la JDA Dijon doit rapidement trouver une solution pour ne pas compromettre ses ambitions de fin de saison.