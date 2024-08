Encore un blessé à Cholet, Akram Naji séduit Chalon, pas de fausse note pour l’ASVEL : ce qu’il faut retenir des matchs de préparation du 28 août

Outre l’opposition entre Le Mans et Blois, marquée par le tir au buzzer de Noah Penda, il y avait six autres matchs de préparation mercredi soir à travers la France. Retrouvez le récapitulatif de ce qu’il faut retenir.

L’ASVEL embêtée par un ancien de NM1, mais victorieuse

Pour sa soirée abonnés, l’ASVEL a réussi sa première à l’Astroballe Victorieuse 96-76, l’équipe villeurbannaise a cependant considérablement souffert pour se débarrasser de Fribourg, qui n’était mené que 62-58 après trois quart-temps. Les Suisses ont notamment été emmené par Chimezie Offurum, vu l’an dernier à Chartres en NM1, auteur de 24 points.

Pierric Poupet a pu s’appuyer sur une menace offensive plurielle : neuf joueurs entre 7 et 14 points.

Cholet s’inquiète pour De Sousa



Pour sa première sortie amicale, à l’occasion d’une affiche traditionnelle face à Nantes, Cholet Basket n’a pas spécialement tremblé pour l’emporter 88-74. Si Bastien Vautier a été remarquable (16 points à 100% et 5 rebonds), l’Académie Gautier a encore affiché sa remarquable densité avec 8 points à 100% et 1 rebond en 8 minutes pour Soren Bracq, le MVP de la finale de la Coupe de France U17, qui devra encore toutefois veiller à épurer son jeu (3 balles perdues). « J’ai trouvé une équipe en progression dans la justesse des choix et dans l’impact défensif », a réagi après le match l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois, au micro du Courrier de l’Ouest, qui affirme toutefois que CB va devoir « gagner en contrôle ».

Seule ombre au tableau, et de taille : la blessure à la cheville de Nathan De Sousa. Auteur de 3 points, 2 rebonds et 6 passes décisives, le natif de Saint-Quentin a dû quitter le parquet dans le dernier quart-temps. Il passera des examens ce jeudi pour évaluer son éventuelle indisponibilité, alors que Cholet est déjà présent sur la marché des pigistes médicaux afin de remplacer Aaron Wheeler, out deux mois.

🏥 La préparation bat actuellement son plein et est déjà marquée par les blessures. Pas sur la feuille de match hier à Montaigu, Aaron Wheeler sera absent des parquets pour les deux prochains mois suite à une fracture à la main survenue à l'entrainement. Le club est actuellement… pic.twitter.com/RK599q6zQ5 — Cholet Basket (@CB_officiel) August 29, 2024

Un premier coup d’éclat pour Akram Naji

Déjà vu en Betclic ÉLITE en 2022 avec le BCM Gravelines-Dunkerque, Jeremiah Hill n’a pas raté sa première apparition au Colisée. Le nouveau dépositaire du jeu chalonnais a compilé 20 points à 7/11 en 23 minutes contre Saint-Vallier (103-74). À ses côtés, toutes les recrues de l’Élan ont plutôt séduit : 21 d’évaluation avec seulement 6 points pour Dusan Ristic, 8 passes décisives pour Jamel Morris, 16 points pour Nemanja Nenadic, 13 pour Zac Cuthbertson…

De plus, Savo Vucevic a pu compter sur l’apport intéressant de l’un des plus grands espoirs de l’Élan, Akram Naji (1,93 m, 17 ans), issu de la génération 2007. Le Francilien a compilé 12 points à 5/8 et 2 passes décisives en seulement 13 minutes.

Première victoire au Colisée ! ⚔️ Elan Chalon 103-74 St Vallier 📊 Hill 20, Nenadic 16, Cuthbertson 13, Morris 12, Cortale 10, Choupas 9, Ristic 6, Gaudoux 5#RougeEtBlanc pic.twitter.com/jdao3j0rcC — Elan Chalon (@ELANCHALON) August 28, 2024

Du mieux pour Caen

Fessé par Orléans (57-88) lors de son match précédent, Caen a bien réagi. Le promu a dominé l’ALM Évreux (80-60) lors d’un derby normand, avec une marque parfaitement répartie (aucun joueur à plus de 11 points), à l’image du collectif espéré par Stéphane Eberlin qui est l’un des rares coachs de Pro B à s’appuyer sur un effectif de 12 professionnels. Tout l’inverse du club ébroïcien, où seul E.J. Day a surnagé avec ses 17 unités.

« La configuration était différente [que contre Orléans », a précisé Stéphane Eberlin dans les colonnes de Sport à Caen. « Il n’y avait pas la même dureté défensive en face. On a retrouvé du jeu rapide et un peu d’agressivité au rebond offensif, c’était intéressant. Il y a eu des bonnes choses. Après, on a manqué de constance. On a eu des hauts et des bas, ce qui est normal en préparation. »

Le SCABB et l’ASA maîtrisent les Lions

Adversaires lors de la première journée de Pro B dans deux semaines, Saint-Chamond-Andrézieux et l’Alliance Sport Alsace ont fourbi leurs armes chacun de leur côté. En comptant jusqu’à 44 points d’avance, le SCABB a dévoré les Lions de Genève (112-72), avec 23 points pour Marquis Jackson. « Cette victoire valide notre identité », indique le coach Maxime Nelaton au micro du Progrès. « Les garçons ont adhéré à ce que l’on veut mettre en place. Cette débauche d’énergie se retrouve également à l’entraînement et doit devenir banale pour nous. On a vite fait mal dans la dimension physique et athlétique. C’est ce qui explique un petit peu cet écart. »

Dans sa Forest Arena, qui avait quasiment fait le plein pour un match amical, l’ASA a anesthésié d’autres Lions, ceux de Kalsruhe, en deuxième division allemande (86-69). Un écart creusé dans un troisième dernier quart-temps de feu (37-14), avec les progrès de la très belle présaison d’Yvann Mbaya, auteur de 17 points.