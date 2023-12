Fernando Raposo reprend du service au Havre, trois ans après

NM1 - Le STB Le Havre a engagé le pivot Fernando Raposo pour le reste de la saison 2023-2024 de Nationale 1. L'intérieur n'avait plus été aperçu dans le circuit professionnel depuis décembre... 2020.

Fernando Raposo (2,06 m, 34 ans) reprend du service trois ans après son dernier match avec Orléans. Le pivot s’est engagé pour le STB Le Havre en Nationale 1 masculine (NM1).

Malgré son passé au plus haut-niveau, son budget et ses grands joueurs, tel que Valentin Bigote, Saint-Thomas ne parvient pas à remonter la pente. A l’issue des matches aller de la première phase, l’équipe de Fabrice Courcier est sixième de la poule B de NM1 avec un bilan tout juste positif (7 victoires et 6 défaites). Si bien que les Normands ont décidé de se renforcer en relançant un autre glorieux ancien.

« On s’est rendu compte qu’en terme de protection de raquette et au niveau du rebond, nous avions un secteur un peu en difficulté, explique Fabrice Courcier. Nous regardions le marché depuis un moment et nous avons pris la décision de signer Fernando Raposo. »

Seulement deux matchs sur les quatre dernières saisons !

Fernando Raposo a partagé sa carrière entre la Pro A et de grosses formations de Pro B, passant notamment à Pau-Orthez, Orléans, Gravelines-Dunkerque, Nanterre ou encore Boulogne-sur-Mer. Le natif de Stuttgart (Allemagne) n’a toutefois joué que deux matchs officiels lors des trois dernières saisons, avec l’OLB en décembre 2020 (2 rebonds en Coupe de France à Boulazac le 8 décembre puis 3 points et 6 rebonds en 11 minutes face à Pau le 12 décembre). Sa dernière saison pleine remonte à l’exercice 2019-2020 avec Antibes (7,8 points et 7,8 rebonds en Pro B). À l’intersaison 2022, il s’était engagé à Rueil, déjà en NM1, mais avait finalement renoncé à jouer pour le RAC « pour des raisons personnelles ».

« Certes, il n’a pas joué depuis deux ans mais il est en forme physiquement et c’est un joueur expérimenté qui a la faculté à vite comprendre les choses, complète Fabrice Courcier. Il va nous apporter dans notre jeu, poser de bons écrans et travailler dans l’énergie du rebonds pour amener une intensité des deux cotés du terrain. »

Fernando Raposo jouera son premier match avec Le Havre ce vendredi 1er novembre aux Docks Océanes contre le co-leader de la poule B, le Hyères-Toulon Var Basket.