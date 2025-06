Gabby Williams et Seattle s’offrent New York et Marine Johannès titulaire, Golden State enfonce Connecticut

Si le Français de dimanche s’appelle sans doute Ousmane Dieng, sacré champion NBA avec Oklahoma City, plusieurs tricolores étaient sur les terrains de WNBA au même moment. Notamment Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) et Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) avec Seattle, qui s’est offert à domicile le champion en titre New York (89-79), particulièrement touché par les blessures. Gabby Williams poursuit sa saison de niveau All-Star, compilant 12 points (mais à 4/16 aux tirs), 6 rebonds, 10 passes décisives et 4 interceptions en 37 minutes. Sa coéquipière Dominique Malonga n’a pas déçu malgré un temps de jeu réduit : la rookie a rapporté 6 points à 3/5 au tir et 4 rebonds en seulement 7 minutes.

De son côté, New York a dû composer avec les absences de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones, respectivement blessées au cou et à la cheville. Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a donc été logiquement propulsée dans le cinq majeur, et s’est montrée à la hauteur du rendez-vous. L’arrière française termine la rencontre avec 17 points à 7/13 au tir dont 3/9 à 3-points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre, en 36 minutes.

Mais son apport est bien loin de celui de Ionescu, qui restait notamment sur deux sorties à 34 points. Breanna Stewart n’a cette fois-ci pas pu porter l’équipe sur son dos, limitée à 18 points à 6/14 au tir. Si New York enchaîne bel et bien une deuxième défaite de rang, celle-ci est plus circonstancielle. Au complet, le Liberty reste le grand favori de l’Est pour sa propre succession.

Dans la dernière rencontre de ce dimanche, Golden State a largement battu Connecticut 87 à 63, dans un Chase Center toujours bouillant. Comme souvent, Kayla Thornton a été importante pour les Valkyries, avec 21 points et 8 rebonds. Côté français, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) n’a pas pris part à la rencontre, remplacée par la recrue Kaitlyn Chen, alors qu’elle était pourtant inscrite sur la feuille de match. Si la Française s’est échauffée normalement, certains journalistes proches de la franchise évoquent une blessure au dos, que la rookie trainerait depuis quelques jours. Mais sa coach Natalie Nakase n’y a pas fait allusion pour expliquer son choix : “Je voulais juste donner une opportunité à Kaitlyn”, a-t-elle sobrement expliqué.

When asked why Carla Leite did not play tonight, #Valkyries coach Natalie Nakase said, "I just wanted to give Kaitlyn (Chen) an oppertunity." — Nathan Canilao (@nathancanilao) June 23, 2025

Lourdement défait, le Sun fait toujours confiance à sa Franco-Américaine Bria Hartley (1,73 m, 32 ans), dont l’adresse est encore fluctuante. Elle termine la rencontre à 7 points mais 2/8 au tir, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception, en 20 minutes.

Kariata Diaby n’a quant à elle pas pris part à la rencontre, sur choix du coach Rachid Méziane. Le technicien français s’est par ailleurs réjoui de la présence et de la performance des joueuses françaises en WNBA cette saison, dont Carla Leite et Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) qu’il a coachées dans le passé proche. « Il semble que nous ayons fait du bon travail en France », a-t-il commenté.

“It seems like we did a good job in France.” Connecticut Sun Head Coach Rachid Meziane talked about how great it is to see the French players he’s coached like Carla Leite and Janelle Salaün thrive in the WNBA. pic.twitter.com/JT2cmSOniG — Kenzo Fukuda (@kenzofuku) June 22, 2025

Ses compliments n’effaceront pas la réalité du Sun. Parti pour réaliser la pire saison de son histoire, Connecticut enchaîne une sixième défaite de suite.