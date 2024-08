Gabby Williams : « Je m’attendais à ce que les gens soient en colère contre moi pour avoir mordu la ligne »

Moins de deux semaines après la finale olympique crève-cœur contre les États-Unis, Gabby Williams (1,80 m, 27 ans) reprend déjà du service. La franco-américaine vient de s’engager avec son ancienne équipe du Seattle Storm pour prendre part à la fin de saison WNBA. Ce alors qu’elle avait aussi l’option de rester en Europe pour préparer sa saison sereinement avec sa nouvelle équipe du Fenerbahçe. Finalement, l’attrait d’un « retour à la maison » était trop fort pour celle qui a participé aux campagnes 2022 et 2023 avec Seattle. Le fait qu’elle n’ait pas pu aller au bout de la dernière édition à cause d’une grosse blessure survenue en milieu de saison lui a sûrement donné un goût d’inachevé. Le « couteau-suisse français » comme l’appelle sa coach Noelle Quinn sera là pour « combler les trous ». Et aider le Storm à maintenir son rythme de croisière, qui leur permet d’être actuellement en quatrième position au classement, avec 18 victoires pour 10 défaites.

« Les fans en France nous ont tellement soutenus »

Lors de sa conférence de presse de rentrée, au milieu de quelques mots choc sur les règles de priorisation WNBA, Gabby Williams est forcément revenue sur son aventure avec l’équipe de France. Sourire aux lèvres, elle a notamment expliqué que « le rêve était d’atteindre l’or », mais reste contente d’avoir « rendu les gens fiers » avec « un projet qu’on construit depuis trois ans ». Quant au soutien des fans français, elle a avoué avoir été agréablement surprise par celui-ci :

« J’ai réalisé l’impact qu’on avait eu en me faisant reconnaître un peu plus souvent dans la rue [rire]. Je m’attendais à ce que les gens soient un peu en colère après moi pour avoir mordu la ligne [sur le dernier tir], mais chaque personne qui est venue me voir, chaque commentaire ou message que j’ai vu me remerciait de ce match, de les avoir fait vibrer. Les fans en France nous ont tellement soutenus. Ça représente beaucoup qu’on ait pu atteindre autant de monde. Je pense que tout le monde a vu à quel point on a travaillé dur. Ça m’a vraiment touché. »

Après avoir profité avec sa famille, pour une fois réunie à Paris, Williams va tourner la page de cette aventure. Arrivée en milieu de semaine à Seattle, elle a déjà pris part à ses premiers entraînements. Son premier match est prévu dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août, à 4h00 heure française. Ce sera contre les Washington Mystics, actuellement 10e sur 12 équipes. Le Storm n’a plus que 12 matchs à jouer en saison régulière. Avant d’attaquer les playoffs où la franco-américaine sera éligible.