Illan Piétrus revient en Alsace : un match pas comme les autres à Gries

Illan Pietrus (1,92 m, 20 ans) fait son retour en Alsace ce vendredi, quelques mois après avoir quitté la SIG Strasbourg. Désormais pigiste à Vichy, le combo-guard a trouvé un contexte idéal pour exprimer son potentiel. Et son passage par Gries, où l’attendent proches et supporters, s’annonce chargé en émotion.

PROFIL JOUEUR Illan PIETRUS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 20 ans (20/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,9 #182 REB 0,9 #217 PD 2,7 #55

À Vichy, un rôle clair et une dynamique positive

En rejoignant la JA Vichy en tant que remplaçant médical d’Élian Benitez, Illan Piétrus a trouvé un terrain d’expression à la hauteur de ses ambitions. Au sein d’un groupe jeune, l’ancien Strasbourgeois a rapidement gagné du temps de jeu et de la visibilité.

« On est une bande de jeunes joueurs et on s’entend tous vraiment bien. C’est ce qui nous aide dans les moments compliqués, comme face à Pau. On a un vrai plaisir à jouer ensemble, et ça se voit : on fait les efforts les uns pour les autres », explique-t-il dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Ce cadre enthousiaste, exigeant mais solidaire, lui permet d’empiler les minutes et de renforcer sa palette offensive, tout en participant activement à la bonne dynamique bourbonnaise. Depuis son arrivée dans l’Allier le médaillé de bronze de l’EuroBasket U20 compile 4,9 points, 0,7 rebond et 2,7 passes pour 3,5 d’évaluation en 16 minutes sur 10 matchs au sein d’une équipe vichyssoise de haut de tableau (4e avec 8 victoires pour 4 défaites).

Des retrouvailles attendues à Gries

Le déplacement de Vichy à Gries aura une saveur forcément particulière pour Illan. Revenir en Alsace, là où il a grandi sportivement, n’est jamais anodin.

« J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m’ont annoncé qu’elles viendraient me voir, ça me fait très plaisir. J’aurai une partie du public avec moi », confie-t-il, conscient de l’attachement qu’il suscite encore dans la région.

Entre souvenirs, soutien familial et envie de briller devant “les siens”, le fils de l’ancien international Florent Piétrus abordera ce rendez-vous avec un supplément d’âme.

Un match important dans une période charnière

Au-delà de l’aspect émotionnel, ce déplacement compte aussi sportivement. Vichy cherche à confirmer sa solidité et son identité collective en enchaînant un deuxième succès de suite après celui obtenu face à Pau avant la trêve, tandis qu’Illan Piétrus continue de capitaliser sur chaque opportunité pour monter en puissance. Sa capacité à s’adapter, à défendre fort et à s’imposer comme couteau suisse dans une équipe jeune mais ambitieuse, fait de ce match une nouvelle étape dans son apprentissage. Un beau défi face à une formation de Gries-Souffel touchée par les blessures et le départ de Bruno Cingala-Mata. Entre-deux vendredi à 20h30 à l’Espace Sport La Forêt pour la 13e journée d’ELITE 2.