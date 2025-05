Janelle Salaün signe un énorme double-double chez les championnes en titre

Voilà une rookie qui n’a pas l’air d’en être une. Arrivée aux États-Unis à la mi-mai après des longs playoffs en Italie, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) ne semble ni fatiguée ni intimidée par ses débuts en WNBA. Pour ce qui n’est que son quatrième match dans la meilleure ligue du monde, l’aînée de la fratrie Salaün a frappé un gros coup contre les championnes en titre : 18 points à 8/19 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 13 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 30 minutes. Titulaire au poste 2 et donc défendue par des joueuses plus petites, elle a pesé dans la raquette. Son profil de couteau-suisse a rendu bien des services à son équipe, qui a tenu tête à New-York.

Un combat physique dans lequel elle excelle

Pour la deuxième fois en 48 heures, New-York Liberty et Golden State Valkyries se rencontraient au Barclays Center de Brooklyn. Une sorte de « mini-série de playoffs », comme l’a expliqué la new-yorkaise Sabrina Ionescu (24 points) après le match. La première rencontre s’était transformée en blow-out, avec une victoire de 28 points (95-67) des locales. Salaün s’était montrée discrète, plutôt remplacée dans la lumière par sa compatriote et adversaire Marine Johannès (1,78 m, 30 ans). Mais deux jours plus tard, les rôles se sont inversés (Johannès a marqué 7 points, contre les 18 de Salaün), sans pour autant que le résultat final change.

Dans un match aux couteaux tirés avec beaucoup de fautes, Valkyries et Liberty se sont rendues coup pour coup pendant quarante minutes. Mais alors que les visiteuses menaient d’un point à 2 minutes du terme (76-77), elles n’ont pas réussi à exécuter dans le money-time, et s’inclinent finalement de cinq points (82-77).

Janelle Salaün’s midrange puts the Valkyries on top in the 2Q 🔥 GSV-NYL | League Pass pic.twitter.com/lw9oNKNMcW — WNBA (@WNBA) May 29, 2025

Feu vert en attaque

Salaün a tenté beaucoup de choses dans le match. C’est elle qui a donné le ton avec 8 tirs tentés dans le premier quart-temps, dont beaucoup de mi-distances. Elle était déjà quasiment en double-double à la mi-temps, son premier en carrière. Alors que la rotation s’est resserrée en seconde période (sa coéquipière Carla Leite (1,75 m, 21 ans) n’a joué que huit minutes totales pour 2 points et 3 passes décisives), elle a continué à être utile. Avec notamment quelques séquences défensives sur la double MVP Breanna Stewart (27 points), qui lui ont valu 5 fautes. Sa présence au rebond a aussi servi à sécuriser des bonnes possessions défensives. Au final, la MVP des finales du championnat italien termine troisième joueuse la plus utilisée par les Valkyries, avec plus de 30 minutes. Dans une équipe à la recherche d’une hiérarchie, elle s’impose déjà malgré son statut de rookie.

« Honnêtement on ne dirait pas qu’elle est rookie » décrivait sa coéquipière Veronica Burton il y a quelques jours. Forte de deux saisons à dominer en EuroLeague et dans les championnats européens, l’ailière de 23 ans arrive en pleine confiance. Elle a plus d’expérience que Carla Leite ou encore Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), et cela se ressent. Avec quasiment 14 points et 8 rebonds de moyenne, elle est au niveau des meilleures rookies de cette cuvée, à savoir Paige Bueckers ou Sonia Citron. Si bien qu’elle pourrait être dans la course pour le Rookie de l’Année. Le tout en étant non-draftée, et en étant arrivée avec un simple contrat de training camp. L’ancienne villeneuvoise, qui va bientôt quitter les États-Unis pour rejoindre l’équipe de France, fait déjà forte impression.