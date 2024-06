La tournée de workouts de Tidjane Salaün interrompue par une entorse à la cheville

Comme les 7 autres candidats français à la Draft des 26 et 27 juin, Tidjane Salaün (2,08 m, 18 ans) est actuellement aux États-Unis. Il y écume les workouts, ces entraînements privés avec les franchises NBA, où il a pour but de convaincre ces dernières de le sélectionner.

Il est sollicité par beaucoup de franchises qui aimeraient davantage connaître ce jeune joueur au potentiel encore difficile à cerner. Au contraire de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr par exemple, qui comptent leurs workouts sur les doigts d’une main. Salaün en aurait de son côté déjà effectué quatre (avec les Spurs qui ont les choix n°4 et 8, les Blazers qui ont les n°7 et 14, le Thunder qui a le n°12 et les Kings qui ont le n°13), depuis son arrivée outre-atlantique après la fin du NBA Combine à Trévise il y a une dizaine de jours.

Une blessure qui coupe son élan

Mais alors qu’il avait deux workouts supplémentaires de prévus (avec les Pistons et les Hornets), un événement est venu mettre en péril son programme. Selon les informations de Jonathan Givony d’ESPN, l’ancien ailier de Cholet s’est tordu la cheville alors qu’il s’entraînait avec les Spurs. Aucune indication n’est donnée sur la gravité de la blessure. Mais ce « contretemps » pourrait « l’empêcher d’effectuer des workouts programmés avec Détroit et Charlotte », selon l’analyste américain. Ce qui limiterait de facto ses possibilités de points de chute. Cette blessure survenue à San Antonio serait-elle un écran de fumée pour cacher une promesse de Draft ? Difficile à savoir tant tous ces processus sont gardés secrets, à moins d’une semaine du Jour J.

Si la blessure est réelle, elle ne reste qu’une simple entorse à la cheville. Ce n’est heureusement pas le genre qui peut inquiéter les franchises et faire chuter son nom à la Draft. D’autant plus que Salaün a réussi à éviter les pépins physiques cette saison. Mis à part une courte absence d’un match entre mars et avril… justement à cause de sa cheville. Il a joué 55 matchs avec Cholet cette saison, toutes compétitions confondues. Son physique est un de ses gros points forts.

Aujourd’hui, le petit frère de la nouvelle joueuse de Schio Janelle Salaün est annoncé comme lottery pick dans la plupart des mock drafts. Comme Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Les trois ont d’ailleurs été invités dans la Green Room. Le média CBS Sports place Salaün en 8e position de sa mock draft, ESPN et Bleacher Report en 12e, et The Ringer en 14e. Ce serait la première fois de l’histoire que trois joueurs français sont sélectionnés dans le Top 15.