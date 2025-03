Landerneau prend de l’avance sur Villeneuve d’Ascq pour la 8e place, Basket Landes et Angers confirment

Villeneuve d’Ascq 51-55 Basket Landes

C’est une nouvelle mauvaise opération dans une saison de LBWL décidément cauchemar pour les championnes en titre. Ces dernières ont perdu pour la quatrième fois sur leurs cinq derniers matchs de championnat, et cette fois à domicile au Palacium. La réception de Basket Landes n’était bien sûr pas un cadeau. Dans ce remake des finales 2024, elles n’étaient pas favorites. Dans un match brouillon où aucune des deux équipes n’a tiré à plus de 35% et où les pertes de balle se sont accumulées (17 pour l’ESBVA… 27 pour BL), ce sont les Landaises qui l’ont emporté à l’expérience.

Avec plus de maîtrise et probablement de meilleurs choix de coaching, elles ont infligé un 25-11 à leurs hôtes dans le dernier quart. Sans qu’aucune joueuse ne brille vraiment sur le plan individuel, puisque personne n’a dépassé les 12 points sur le match. Une victoire qui permet à Basket Landes de reprendre la deuxième place chipée par Lattes-Montpellier. Tandis que l’hypothèse de voir les championnes en titre disputer les play-downs devrait devenir réalité… Même si la priorité de Villeneuve restela finale de l’EuroCup, dont le premier match est ce mercredi 26 mars à Ferrol (Espagne).

Landerneau 75-68 Charlevilles-Mézières

Cet autre résultat de la soirée est une mauvaise nouvelle de plus pour Villeneuve d’Ascq. Avec cette belle victoire à domicile contre les Flammes Carolo, Landerneau a pris une victoire d’avance sur les Nordistes, en attendant le résultat de Tarbes, qui peut égaliser et enterrer les chances de ces dernières. Les Bretonnes ont elles aussi réussi à renverser la tendance dans le dernier quart, alors qu’elles étaient menées de 11 points à l’entame de celui-ci. Meilleures marqueuses de Landerneau sur le match, Evelyn Akathor (22 points, 10 rebonds) et Nausia Woolfolk (19 points) ont mené la révolte dans les dix dernières minutes.

Une première victoire après trois revers d’affilée qui leur permet de conforter leur huitième position. Une dernière place de playoffable qui sera de toute façon empoisonnée, puisqu’elle est synonyme de premier tour de playoffs contre l’ogre Bourges. Mais n’oublions pas que les Bretonnes restent une des rares équipes à avoir battu à l’extérieur le club le plus titré de l’histoire ces deux dernières saisons…

Angers 59-53 ASVEL

Récemment confirmée pour la saison 2025/26 après avoir activé l’option dans son contrat, Aurélie Bonnan engrange une troisième victoire d’affilée à domicile avec son équipe. Les Angevines se sont offertes l’ASVEL, contre qui elles n’avaient plus gagné depuis… 2017. Il y avait notamment eu une double-confrontation perdue en décembre – dont l’élimination en Coupe de France – qui était « restée en travers de la gorge » selon la meilleure marqueuse du match Anna Ngo Ndjock (16 points, 10 rebonds) au Courrier de l’Ouest. Dans ce match non plus, l’adresse n’a pas été au rendez-vous. Victorieuses, les joueuses de l’UFAB ont pourtant tiré seulement à 32,9%. Elles n’ont notamment rentré que 3 de leurs 22 tentatives à 3-points.

Mais l’essentiel n’était pas là. Après avoir sécurisé sa septième place la semaine dernière, Angers peut viser le Top 4. « On continue sur cette lancée incroyable, j’ai envie de voir jusqu’où on peut aller » a déclaré Aurélie Bonnan.