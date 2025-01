Le bilan des 100 premiers matchs en NBA de Victor Wembanyama

En ce début d’année 2025, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a franchi la barre symbolique des 100 matchs joués en NBA, lors d’un affrontement exceptionnel contre les Nuggets de Nikola Jokic (113-110). Un laps de temps suffisant pour marquer l’histoire en battant une palanquée de records parfois vieux de plusieurs décennies. Retour en quelques chiffres sur ses temps de passage au bout de 100 matchs, en les comparant à d’autres superstars de la Ligue.

38 victoires

C’est sûrement la statistique la plus importante pour le principal intéressé. « J’adore gagner, vraiment, c’est ce que j’aime le plus dans la vie », révélait-il après son tout premier succès la saison dernière. Les Spurs ont obtenu 38% de victoires dans les 100 matchs joués avec Wembanyama sur le parquet, avec une grosse progression d’une année à l’autre (27% en 2023/24, 53% avant la mi-saison en 2024/25). Mais c’est toujours loin des objectifs fixés au long-terme avec un phénomène de cette ampleur. « Ces 100 matchs c’est beaucoup d’expériences, d’erreurs et de galères. Mais pas assez de victoires selon mon opinion », disait-il encore en souriant il y a quelques jours.

2273 points : plus que LeBron James, Kevin Durant

Victor Wembanyama dépasse déjà les 22 points de moyenne dans sa jeune carrière, une précocité rare. Seuls six autres joueurs ont fait mieux dans l’histoire, avec dans le lot des légendes comme Michael Jordan et Shaquille O’Neal. Il surpasse tout simplement le meilleur marqueur de l’histoire, LeBron James (2181). Il évolue certes dans une époque différente, avec un jeu beaucoup plus porté sur l’attaque, mais son arsenal offensif est aussi bien plus développé. Et il commence à peine à le mettre en application. Le Français a passé la vitesse supérieure ces dernières semaines, avec trois matchs au-dessus des 40 points.

1053 rebonds : plus que Andre Drummond, Karl Malone

C’était une crainte de certains à son arrivée en NBA : que Victor Wembanyama soit trop fébrile pour gagner la bataille des rebonds face à des intérieurs plus larges qui allaient le bouger. Ou encore que son positionnement à ses débuts au poste 4 allait l’éloigner du cercle.

Au final, il a rapidement été décalé au poste 5 et ne l’a plus jamais quitté. Et grâce à sa lecture des trajectoires et surtout ses immenses bras qui lui permettent d’atteindre le ballon avant tout le monde – comme il l’avait montré aux Metropolitans 92 – il est déjà au-dessus des 10 rebonds de moyenne sur son début de carrière. Il reste un cran en-dessous des meilleurs rebondeurs de l’histoire. Mais au-dessus de certains spécialistes de la discipline comme Andre Dummond ou Karl Malone.

366 contres : plus que Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon

C’est la catégorie statistique qui le démarque de tous les autres, et qui l’inscrit déjà dans les livres d’histoire. Du haut de ses 2,24 m, Wembanyama est déjà un contreur d’exception qui empile les réjections tout en restant très propre (3,9 contres pour 2,2 fautes de moyenne cette saison). Toutes les statistiques le démontrent. Dans l’histoire, seuls Manute Bol (425) et David Robinson (383) ont contré plus de tirs sur leurs 100 premiers matchs. « Wemby » oblige les équipes adverses à changer de stratégie face à lui. Le signe d’un futur (multiple ?) Défenseur de l’année.

225 tirs à 3-points : plus que Stephen Curry, Klay Thompson

Sur ses 100 premiers matchs, Wembanyama tire 6,7 fois par match à 3-points, et en rentre 2,2 (33,7%). Pour sa saison sophomore, il a encore augmenté le volume (9,3) mais aussi le pourcentage (35,4%). Près de la moitié de ses tirs sont derrière la ligne extérieure. Le géant français joue de plus en plus comme un ailier dans le corps d’un pivot, même s’il reste toujours capable de jouer au poste.

De quoi attirer les critiques de certains qui voudraient le voir jouer plus près de l’arceau. Pourtant, il est dans les codes du jeu NBA moderne, largement centré autour du tir à 3-points. Il se doit de suivre ce mouvement étant donné sa volonté de devenir le joueur le plus complet possible. Symbole de cette quintessence, au même temps de passage, il a déjà marqué plus de tirs primés que les fameux « Splash Brothers » et probables meilleurs shooteurs de tous les temps : Stephen Curry et Klay Thompson. Seuls dix joueurs en ont réussi plus que lui.