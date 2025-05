Le second cinq de la saison de Betclic ÉLITE dévoilé

Après avoir récompensé son cinq idéal, la Ligue Nationale de Basket a dévoilé son second cinq majeur de la saison 2024-2025 de Betclic Elite.

Meilleur marqueur en moyenne du championnat, le Parisien Nadir Hifi partage la ligne arrière avec le Manceau Trevor Hudgins, tandis que l’aile est occupée par Jaron Blossomgame de Monaco. La raquette est occupée et vivement défendue par Andre Roberson de l’ASVEL, aux côtés de son ancien coéquipier Bastien Vautier, de Cholet.

Absent notable du premier cinq idéal de la saison, Nadir Hifi est assurément présent dans le second, lui qui domine le championnat au scoring, en sortie de banc (18,1 points de moyenne). À ses côtés, Trevor Hudgins complète la doublette d’arrières très forts offensivement. Le MVP de la Leaders Cup, attendu au Paris Basketball l’an prochain pour y remplacer Hifi, conclut son meilleur exercice en carrière, avec 16 points à 46% au tir et 43,5% à trois points (meilleure adresse du championnat), mais aussi 2,9 passes et 1,8 rebond. Dans l’aile, la polyvalence et la fiabilité de Jaron Blossomgame ont été récompensées.

Le cinq est complété par l’excellent Andre Roberson, l’un des tout meilleurs défenseurs de la saison avec Cholet puis l’ASVEL ; et par Bastien Vautier, son coéquipier en début de saison à Cholet. L’ancien du Oklahoma City Thunder s’est aussi illustré près du cercle, où son adresse culmine à plus de 60% cette saison. Enfin, Bastien Vautier ne cesse de gravir les échelons du basket français. Celui qui jouait encore en Pro B il y a deux saisons s’affirme désormais comme un pivot fiable au plus haut niveau national, et même européen, du côté de Cholet.

Hill, le grand oublié ?

Derrière ces primés logiques, Jeremiah Hill semble faire office de onzième homme. Le meneur américano-camerounais de l’Elan Chalon n’a pas démérité et pouvait prétendre à une place dans l’un des deux cinq distingués, en tant que cinquième meilleur passeur et quatrième meilleure évaluation de la saison. Mais il paye certainement son mauvais début de saison…