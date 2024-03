Les affiches des finales du Trophée Coupe de France : La Normandie très représentée

Nous connaissons désormais la totalité des affiches des finales de la Coupe de France qui auront lieu le 26 et 27 avril prochain, à Bercy.

Fougères pour entrer un peu plus dans l’histoire

Dans le tableau masculin du Trophée Coupe de France, il n’y a pas de surprise ce week-end. Grand favori, Fougères s’est baladé à domicile dans sa salle Justy Specker gonflée à bloc. Disposant de Val de Seine en quarts de finale (80-71), les joueurs de Mathieu Lemercier n’ont fait qu’une bouchée de leur dauphin Levallois de la poule C en demi-finale, le lendemain (80-69). Même si l’écart reste relativement court, Kevin Thalien (7 points à 1/10 à 3-points) et Levallois ont eu du mal dans cette demi-finale, et se sont approchés des 20 points de retard.

La veille, l’équipe de Franck Le Goff avait pris le meilleur (114-60) sur La Seguinière (NM3), malgré la présence notable de 200 supporters du Rikop de La Segunière (NM3).

L’autre plateau avait lieu à Sorgues dans le Vaucluse. Les Underdogs n’étaient pas de la partie, sortis en 1/8e par l’incroyable formation de l’USO Rognonaise (NM3). Ces derniers ont su créer la sensation durant l’ensemble du week-end. Opposés à Auch BC (NM2) en quarts de finale, les coéquipiers de Clément Pegeon ont réalisé un nouvel exploit. Dans un match haletant, Auch a craqué sous la pression d’un public à la faveur du petit poucet.

L’USO Rognonaise si proche de l’exploit

En demi-finale, Rognonas a affronté l’équipe emmenée par son duo de fer Shawn King – Mathéo Cauwet, le CS Gravenchon. Une nouvelle fois, la Plaine des Sports était pleine à craquer. Près de 500 supporters de l’USOR avaient fait le déplacement et donnaient de la voix. Favoris, Gravenchon loupait son entame (22-33) mais s’accrochait. Derrière d’un point à la pause, les Normands ne semblaient pas sereins (44-45). Aleksandar Radulovic (8 points en 18 minutes) qui passait à côté de son match, se réveilla au meilleur des moments. Encore derrière à 8 minutes de la fin, les visiteurs ont appuyé sur l’accélérateur. Rognonas subissait les bonnes défenses du géant Shawn King, omniprésent des deux côtés du parquet. Dans un final haletant, le petit poucet poussé par un kop en fusion avait la balle de match à 2 secondes du terme. Dans un système bien exécuté, Laurent Bagou a eu la dernière chance d’envoyer tout une terre à Bercy. Mais, Shawn King était là pour lui barrer la route. Ce dernier fait de jeu a provoqué l’incompréhension totale en fin de match. L’USO Rognonas était très énervée par une faute non sifflée. Toute une ville a mal vécu l’arrêt soudain de ce parcours extraordinaire. L’exploit aurait pu être grand pour le club de Nationale 3.

« Que vous gagnez d’un point ou trente, on ne retient que la victoire, a commenté Cédric Lemercier, président du CS Gravenchon. Nous sommes une équipe de fin de match. C’est historique ce qui se passe, on va à Bercy ! »

La hiérarchie respectée dans le tableau féminin

Dans le tableau féminin la hiérarchie a été respectée. Le Monaco Basket Association défiera Alençon en finale. Une affiche qui opposera le premier du groupe A au premier du groupe B de la Nationale 1 (NF1). Favorites sur leur plateau respectif, l’USBD Alençon et Monaco poursuivent leur belle saison. Tombeuses de Franconville en quarts de finale (66-49), les Normandes ont eu un peu plus d’adversité en demi-finales. Limoges a tenu tête à son hôte, sans toutefois parvenir à l’emporter (55-49).

Alençon défiera donc Monaco qui s’est baladée à Geispolsheim, face à Annemasse puis l’ASVEL. Pour la troisième fois sur la dernière décennie, le MBA jouera la finale. tenteront de décrocher un nouveau sacre pour compléter l’armoire déjà bien garnie du club qui est sorti de terre il y a 15 ans. Les joueuses de la principauté disputeront une troisième finale à Bercy.

Mondeville et Cholet de retour à Bercy

Habitués des finales, Mondeville (chez les filles U18) Cholet (chez les garçons U17) vont retrouver Bercy.

Auteur d’un week-end sans faute, Mondeville est peut-être la plus belle surprise de ces plateaux. Les coéquipières de la Gardoise Éloïse Odin ont d’abord été bousculées par les Nordistes de Saint-Amand en quarts de finale (69-65). En demi-finales en revanche, elles ont affronté les Flammes Carolo qui se sont largement imposés face à Angers (71-52). Face à leur ancienne coach Dessi Anguelova, les Carolos ont fait la course en tête pendant 38 minutes mais ce sont bien les Normandes qui ont eu le dernier mot. Elles rejoignent, Lattes-Montpellier qui a eu le droit à sa revanche face à l’ASVEL en demi-finales.

Chez les garçons, l’ASVEL a sorti les crocs pour d’abord éliminer Roanne, là aussi une revanche prise par rapport à la demi-finale de l’an passé. Une nouvelle fois ce derby fut acharné. Marvyn Wade a su mener ses partenaires en demi-finales (88-85). Face à son ancien coéquipier du Pôle Espoirs de Nancy Gabriel Veras des Antibes Sharks, il a également remporté la demi-finale (84-74). En Gironde, Cholet était bien au dessus de la mêlée. Vainqueur en quarts du Mans (78-44), les joueurs de l’Académie Gautier n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe nanterrienne de Jessy Valet (80-51) le lendemain.

Le programme de ces finales