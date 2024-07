Les pertes de balles, l’un des freins de l’attaque des Bleus en préparation

L’équipe de France masculine de basket est à la peine offensivement durant sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Si la France tourne à 78,2 points par match avant son dernier match préparatoire ce dimanche 21 juillet contre l’Australie, sa moyenne chute lors de ces trois dernières défaites, avec 68 unités de moyenne.

Un fléau historique



Face au Canada qui l’avait martyrisé à Jakarta au Mondial 2023, les Bleus ont pourtant montré de meilleures velléités, notamment sur le plan de l’intensité. Mais cela ne s’est pas forcément toujours bien retranscrits sur le parquet, avec par exemple de nombreuses pertes de balles qui ont alimenté le jeu rapide canadien et gâché des opportunités d’attaques pour les Tricolores. « Les pertes de balles ont été notre point faible durant cette préparation, dressait déjà comme constat Frank Ntilikina. « On a rencontré des équipes qui nous ont mis la pression sur le ballon. Je pense qu’on a fait un meilleur travail malgré le nombre de ballons perdus au total », notait toutefois le nouveau joueur du Partizan Belgrade. Les 20 ballons perdus français ont donné 25 points aux Canadiens contre seulement 9 points sur pertes de balles adverses pour la France.

Nando De Colo, beaucoup plus à son aise que lors des matchs précédents à l’image de sa première période (9 de ses 11 points au total), corroborait les propos de son partenaire. « On s’attendait à cette agressivité des Canadiens, avouait-il. « Avec Team USA, c’est l’équipe qui met le plus d’intensité. C’était un bon test. » Sur les cinq premiers matchs de préparation, ainsi que le scrimmage de mercredi, la France tourne à 18 balles perdues par match. Trop, beaucoup trop, pour les hautes ambition tricolores. Et surtout un fléau historique récurrent pour les hommes de Vincent Collet, les plus brouillons de l’EuroBasket 2022 avec 15,8 turnovers par match (dont 19 en finale face à l’Espagne), à peine plus soignés lors du Mondial 2023 (15,4 balles perdues par match, 4e moyenne de la compétition derrière la Géorgie, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie).

Un dernier match contre l’Australie pour « trouver de plus en plus d’automatismes »

Mais c’est aussi à cela que doit servir la préparation. Mettre des choses en place, tester des nouveautés, quitte à ce qu’elles ne fonctionnent pas. Même si cet enchaînement de trois défaites n’aide pas à une semaine désormais des Jeux olympiques. « On essaie de se mettre en place, de trouver de plus en plus d’automatismes, évoque le joueur de l’ASVEL, prolongé cet été. « Comme le coach le dit, cela fait deux semaines qu’on est ensemble. Tout cela ne se crée pas du jour au lendemain. On doit garder cette communication positive, trouver les choses qui fonctionnent bien et de les mettre en place pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. »

Il ne reste pour cela qu’une seule rencontre aux Bleus, dimanche 21 juillet face à l’Australie (21h). Après, les choses sérieuses commenceront et laisseront peu de place aux approximations françaises de la préparation.

À Orléans.