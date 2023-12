Les quatre entraîneurs de Betclic ÉLITE remerciés cette saison

Betclic ÉLITE - Chaque saison, une valse des coaches a lieu en Betclic ÉLITE. Depuis le début de saison 2023-2024, quatre entraîneurs ont déjà été remerciés par leur club. Pour quels effets ?

A l’approche de la trêve de fin d’année, quatre coaches ont déjà été remerciés cette saison en Betclic ÉLITE.

1. Laurent Legname (BCM)

Remercié le 09 octobre

Laurent Legname a été le premier entraîneur remercié de Betclic ELITE cette saison, après seulement 6 journées et 6 défaites pour Gravelines-Dunkerque. Après un intérim avec Sébastien Devos, et la non venue de Jean-Luc Monschau, Gravelines s’est tourné vers Jean-Christophe Prat et reformé le duo GM/Coach de Paris avec Romuald Coustre. Laurent Legname, quant à lui, à retrouver du travail dans son ancien club de la JDA Dijon.

Bilan du BCM en Betclic Élite :

Laurent Legname: 0V-6D

Sébastien Devos: 0V-3D

Jean-Christophe Prat: 4V-3D

2. T.J. Parker (ASVEL)

Remercié le 20 octobre

En difficulté sur ce début de saison à l’ASVEL, après une saison 2022-2023 déjà difficile, T.J. Parker a été remercié par le club détenu par son frère le 20 octobre dernier presque trois ans avant la fin de son contrat. Si depuis l’équipe rhodanienne est remontée en Betclic ELITE, elle n’y arrive toujours en EuroLeague même si elle a débloqué son compteur de victoires.

Bilan de l’ASVEL en Betclic Elite:

T.J. Parker: 4V-3D

Pierric Poupet: 1V-0D

Gianmarco Pozzecco: 6V-2D

3. Laurent Foirest (Mets 92)

Remercié le 22 novembre

Après un début de saison catastrophique, les Metropolitans 92 ont fini par remercier Laurent Foirest. C’est son deuxième assistant, Jean-Paul Besson, qui lui a succédé. Si l’équipe a été largement renouvelée, elle n’y arrive toujours pas.

Bilan de Boulogne-Levallois en Betclic Elite:

Laurent Foirest: 1V-11D

Jean-Paul Besson: 1V-3D

4. Nenad Markovic (Dijon)

Remercié le 13 décembre

Nenad Markovic a été remercié par la JDA après un début de saison négatif en Betclic ELITE, malgré un bilan parfait en Ligue des Champions (BCL). C’est surtout le fait que Laurent Legname (voir plus haut) soit disponible qui a poussé Thierry Degorce a anticipé ce qu’il avait déjà prévu pour la suite, à savoir ne pas conserver son coach hispano-bosnien. La première après ce changement a été largement positif puisque Dijon s’est imposé 90 à 60 face au Limoges CSP ce samedi 16 décembre.

Bilan de Dijon en Betclic Elite: