Marine Johannès, Gabby Williams et Alix Duchet de retour en équipe de France pour le TQO !

Qui sont les 12 chanceuses qui vont devoir parcourir plus de 8 000 kilomètres le mois prochain, en pleine saison, pour un tournoi d’un intérêt sportif assez relatif pour les Bleues ? Peut-être bien les 12 mêmes chanceuses qui seront ensuite sélectionnées pour les Jeux Olympiques, cinq mois plus tard…

À un mois du TQO de Xi’An (du 8 au 11 février), en Chine, Jean-Aimé Toupane a ainsi convoqué la meilleure sélection possible, les joueuses les plus à même d’être appelées pour l’objectif podium à Paris l’été prochain, outre la taulière Sandrine Gruda, qui reprend à peine l’entraînement à l’ASVEL après n’avoir disputé que huit matchs en cette première partie de saison. Avec, évidemment, deux noms qui marquent les esprits : Marine Johannès, dont l’absence à l’EuroBasket 2023 fut la polémique de l’année au sein du basket français, et Gabby Williams, qui n’a disputé que deux matchs avec les Bleues en 2023.

Autrement, pas de surprise, ni même de néophyte, puisque Dominique Malonga (18 ans) a déjà une sélection au compteur, si ce n’est peut-être le retour d’Alix Duchet, revenue à son meilleur niveau, encore jamais convoquée sous l’ère Toupane puisque son dernier match sous la tunique nationale remonte à Tokyo 2021. La Roannaise accompagnera Marine Fauthoux et Romane Bernies, qui a été préférée à la pépite Carla Leite en l’absence de Leila Lacan, à la mène,

Par rapport à l’EuroBasket 2023, conclue avec une médaille de bronze douce-amère, il manque quatre joueuses : Leila Lacan, blessée, Migna Touré, Marie-Paule Foppossi et donc Sandrine Gruda,

Déjà qualifiées pour @Paris2024 , les Bleues disputeront le TQO à Xi'An en Chine dans un mois 👊#PassionnémentBleu pic.twitter.com/Lwgip1vAhe — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 5, 2024

Les Bleues se retrouveront le 5 février à Paris et s’envoleront immédiatement pour Xi’An. Le 8 février, elles affronteront Porto-Rico avant de croiser le fer avec la Chine et la Nouvelle-Zélande les 10 et 11 février. Les trois rencontres auront lieu à 9h30 heure française.