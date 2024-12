Maxhuni et Artis incertains, Piétrus forfait : la SIG Strasbourg démunie face à l’ASVEL ?

Battue lors de ses trois dernières sorties, la SIG Strasbourg devra réaliser un véritable exploit pour briser sa spirale négative ce dimanche contre l’ASVEL (à 16h30). Pour cause, l’équipe alsacienne risque de se présenter déplumée à l’arrière pour défier l’armada villeurbannaise.

Alors qu’Illan Piétrus est forfait, Dominic Artis n’est pas certain d’avoir récupéré de sa blessure abdominale contractée avec le Kosovo. Le meilleur scoreur strasbourgeois se testera dans la journée.

Problème : il n’est pas le seul SIGman incertain. À la mène, Edon Maxhuni est également dans le doute. Les Dernières Nouvelles d’Alsace informent que l’international finlandais a été touché à la cheville lors d’un match d’entraînement cette semaine contre Kalsruhe. De quoi faire peser tout le poids des responsabilités sur Jean-Baptiste Maille et Maxence Lemoine, retenu in extremis avant le NGT, à l’arrière ?

« Malheureusement, on n’a pas tous les joueurs à 100% », exprime Laurent Vila. « Il faudra qu’on se batte avec les joueurs qui sont là, qu’on donne notre maximum et plus. C’est un match à domicile dans un Rhénus plein qui doit nous permettre de nous sublimer. »