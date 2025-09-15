Recherche
EuroBasket masculin

Meilleur défenseur, meilleur jeune… L’ensemble des récompenses individuelles de l’EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 - Les cinq majeurs du championnat d'Europe, ainsi que les récompenses individuelles (meilleur défenseur, jeune et entraîneur) ont été dévoilés après la finale remportée par l'Allemagne contre la Turquie.
00h00
Meilleur défenseur, meilleur jeune… L’ensemble des récompenses individuelles de l’EuroBasket 2025

Le bondissant Miikka Muurinen, élu Rising Star de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

Pour clore l’EuroBasket 2025, remportée par l’Allemagne face à la Turquie, la FIBA a dévoilé les deux cinq idéaux de la compétition, ainsi que les trophées individuels.

Jordan Loyd salué pour son EuroBasket avec la Pologne

Dennis Schröder (Allemagne, MVP), Luka Doncic (Slovénie), Franz Wagner (Allemagne), Giannis Antetokounmpo (Grèce) et Alperen Sengun (Turquie) composent l’équipe type du tournoi. La présence de Doncic — statistiquement irrésistible — constitue la « grosse surprise », puisque sa sélection a « seulement » atteint les quarts de finale de la compétition, battue par le vainqueur, la Mannschaft.

Jordan Loyd (Pologne), Cedi Osman (Turquie), Deni Avdija (Israël), Lauri Markkanen (Finlande) et Nikola Jokic (Serbie) constituent le second cinq majeur idéal.

LIRE AUSSI

Miikka Muurinen, un nom à retenir pour l’avenir.

Isaac Bonga (Allemagne) inaugure le nouveau titre de meilleur défenseur. Polyvalent et précieux sur les extérieurs comme les intérieurs, il a incarné l’identité défensive du champion d’Europe. De plus, il s’est révélé au meilleur des moments en attaque, plantant 20 points en finale face aux Turcs.

En plus de sa défense, Isaac Bonga a été un vrai facteur X offensivement en finale. (Photo : Lilian Bordron)

Miikka Muurinen (18 ans) est distingué pour son impact immédiat dans la folle campagne des Susijengi, en tant que Rising Star. Portée par son énergie et ses éclairs athlétiques, la Finlande a pu réaliser un si joli parcours jusqu’au dernier carré en partie grâce à sa pépite, qui ne joue même pas encore chez les professionnels. Fils d’anciens internationaux finlandais, Miikka Muurinen joue en prep school aux États-Unis.

LIRE AUSSI

Ergin Ataman meilleur entraîneur malgré la défaite en finale 

Enfin, Ergin Ataman est élu meilleur entraîneur pour avoir ramené la Turquie sur le podium continental et en finale, 24 ans après 2001. Le technicien du Panathinaïkos n’a pas totalement réussi son coup, même si l’EuroBasket des Turcs reste historique.

LIRE AUSSI
