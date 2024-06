Morgan Green débarque à Bourges

Le Tango Bourges Basket a annoncé la signature de Morgan Green (1,75 m, 27 ans), meneuse/arrière étasunienne. Elle arrive du club roumain d’ACS Sepsi-SIC avec qui elle tournait à 12,7 points à 37,6% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds, 6,7 passes décisives et 4,8 passes décisives en 35 minutes. Son équipe n’a cependant pas brillé collectivement (2 victoires et 14 défaites).

Auparavant, celle qui est sortie de l’Université d’UC Irvine en 2018 a évolué en Biélorussie (Gorizont), Hongrie (E.ON ELTE BEAC Budapest), Roumanie, Espagne (Zamarat et Domusa Teknik ISB) et très furtivement en WNBA l’an passé (New York Liberty). Actuellement, elle participe au championnat mexicain au Fuerza Regia de Monterrey aux côtés de Jessica Jackson, la nouvelle intérieure d’Angers.

« Bourges possède une riche histoire de succès en tant que l’une des puissances majeures de la LFB, et même du continent, a commenté Morgan Green. Porter les couleurs orange au Prado, soutenu par certains des meilleurs fans d’Europe, semblait donc pour moi une évidence. J’ai hâte d’arriver à Bourges pour rencontrer tout le monde, grandir ensemble au fil de la saison et perpétuer l’héritage de grandeur que ce club incarne avec tant de passion »

Bourgesa également signé la jeune Inès Pitarch-Granel, Amy Okonkwo et Kariata Diaby. Par ailleurs, Alicia Tournebize, mais aussi Ana-Maria Filip, Pauline Astier, Artemis Spanou, Alix Duchet, Laëtitia Guapo (après sa saison en 3×3), Tima Pouye et Artemis Spanou sont conservées.