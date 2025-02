Officiel : Le Portel fait revenir Marek Klassen en Betclic ELITE

Cette fois ça y est, Le Portel tient son meneur pour la seconde partie de la saison 2024-2025. Ce lundi 3 février, l’ESSM a annoncé la signature du combo-guard canadien Marek Klassen.

Après l’essai non-concluant de Deshon Taylor, la tentative infructueuse de faire revenir Edon Maxhuni, c’est donc Marek Klassen qui pose ses valises sur la Côte d’Opale. Ainsi, Le Portel fait venir un joueur expérimenté pour épauler Kristers Zoriks (1,93 m, 26 ans) et DeOndre Burns (1,90 m, 28 ans) à la mène. En mars et avril 2023, Marek Klassen a connu sa seule expérience dans l’Hexagone, le temps de neuf matchs avec le Limoges CSP comme remplaçant de Javontae Hawkins. La saison dernière, le natif de Vancouver a joué en Grèce et en Pologne, à l’AS Karditsas et au Slask Wroclaw.

Remplaçant médical de Jess Esso Essis, arrêté pour une durée indéterminée, l’ESSM Le Portel ne prend donc pas beaucoup de risques à engager Marek Klassen. Si ce dernier donne satisfaction, il pourrait certainement disputer toute la seconde partie de saison sous les ordres d’Eric Girard.

𝑳𝒂 𝑲𝒍𝒂𝒔𝒔 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒅𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 🇨🇦 Le meneur international de 32 ans Marek Klassen, s'engage avec l'ESSM Le Portel en qualité de pigiste médical de Jess. Arrivé samedi, @Marekklassen a débuté les entraînements et sera apte pour La Rochelle.https://t.co/0y41vGS2qe — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) February 3, 2025