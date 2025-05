Paris, Dijon, Antibes et Strasbourg au Final Four U18 Elite

Au terme d’un week-end de quarts-de-finale retour de poule haute, le Paris Basketball, la JDA Dijon, les Sharks d’Antibes et la SIG Strasbourg ont validé leur qualification pour le Final Four, qui se tiendra à Faches-Thumesnil les 24 et 25 mai.

Les Parisiens, emmenés par leur coach Thomas Pennellier, avaient besoin d’une victoire par plus de 9 points d’écart pour espérer se qualifier, après leur défaite en quart-de-finale aller 93-84 sur le parquet de la JL Bourg. Le Paris Basketball a fait plus que remplir la mission, en s’imposant 110-87 dans une salle remplie pour l’occasion. Les joueurs de la capitale ont livré une prestation collective complète des deux côtés du terrain, portés offensivement par les 32 points de Karl-Randell Kouame-Zeze (1,92 m, 17 ans). Derrière lui, Deh-Dimitri Azema a inscrit 19 points, Ilian Moungalla 17 et Swann Penda 15. La JL Bourg sort la tête haute, défaite par plus forte qu’elle. Louka Milanese (11 points) et ses coéquipiers n’ont pas démérité, mais la marche était cette fois trop haute.

EN ROUTE POUR LE FINAL FOUR ! 🤩 Grâce à leur succès face à @Nanterre92 en quart de finale, nos U18 se qualifient pour le Final Four du championnat ! Rendez-vous samedi prochain à 17h15 à Faches-Thumesnil, pour une demi-finale face au @ParisBasketball ! 🏆#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/fKe8F8yBFK — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) May 18, 2025

En demi-finales, Paris retrouvera la JDA Dijon, qui s’est encore une fois imposée assez largement face à Nanterre. Vainqueur à la maison 68-47 la semaine passée, les Dijonnais ont également remporté le retour dans les Hauts-de-Seine (56-67). Emrys Dadeke (1,88 m, 18 ans) et ses coéquipiers auront fort à faire face aux Parisiens, mais les jeunes de la JDA sortent eux aussi d’une excellente saison : 9 victoires pour une seule défaite en phase de poule, et 11 victoires pour 3 défaites en poule haute.

Paris – Dijon et Antibes – Strasbourg à l’affiche des demi-finales

L’autre demi-finale opposera Antibes à Strasbourg, et ce malgré la défaite des Sudistes face au Mans ce dimanche 18 mai. Vainqueurs à l’aller, les Sharks ont été défaits d’un point (105-106) par les Manceaux, dans un week-end particulier avec le Final Four Espoirs Pro B en parallèle. Logiquement dominés par les jeunes du MSB, Benjamin Paviani et ses joueurs sont parvenus à refaire leur retard pour arracher la prolongation, notamment par la voie de Jaime Diaz-Bounoqta (1,87 m, 17 ans). Au final, Antibes s’incline d’un point mais cette défaite est sans conséquence : les U18 d’Antibes l’avaient emporté de 4 points à l’aller. Strasbourg a elle aussi validé sa place pour le Final Four dans la douleur, mais dans la victoire face à un BCM Gravelines-Dunkerque accrocheur. Vainqueur 61-60 à l’aller, les Alsaciens l’ont emporté 71-66 dans le Nord. Le collectif monté par Abdel Loucif, notamment autour de Jahel Trefle (2,08 m, 17 ans), a dû passer par des prolongations, mais verra de nouveau le Nord le weekend prochain, à Faches-Thumesnil.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗡 𝗟𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗨𝟭𝟴 🔥🔥🔥🔥 Apres un match serré et une prolongation, nos U18 n’ont rien lâché et se qualifient pour le Final Four ‼️ Félicitations à toute l’équipe, le club est fier de vous 👏👏👏 Score final : 66-71 ✅#gosig pic.twitter.com/0qEqXWorjr — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) May 18, 2025

Les deux demi-finales se jouent samedi 24 mai sur un match sec, avant la finale du lendemain dimanche 25 mai.