Ronald March en mission à Hong Kong pour les playoffs

Arrivé au Koweït pour la seule finale du championnat en mai dernier, mais sweepé avec Al-Kadsia (0-3 contre Al-Kuwait), Ronald March (1,96 m, 28 ans) va avoir une nouvelle chance d’ajouter une seconde ligne à son palmarès, quelques mois après avoir remporté le championnat letto-estonien avec le club disparu de Prometey.

L’ancien All-Star de LNB, passé par Aix-Maurienne et la Chorale de Roanne, est arrivé à Hong Kong afin de disputer les playoffs du championnat chinois (NBL) avec les Bulls, deuxièmes de la saison régulière (22v-4d), juste derrière Anhui. Les quarts de finale, au meilleur des trois manches, démarrent ce jeudi face à Jiangxi.

I really live in Hong Kong at the moment and get paid to play basketball. This is crazy fr. Sometimes you gotta sit back and realize how blessed your life is…

— ⚡ (@BucketManRon) August 22, 2024