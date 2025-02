Rudy Gobert tutoie son record offensif de la saison, Alex Sarr de retour, une rare soirée sans pour Guerschon Yabusele

Grosse déception pour les Wolves, surpris à domicile par l’équipe B de Milwaukee (101-103), privée de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Dans ce marasme, Rudy Gobert a été l’une des rares satisfactions du soir côté Minnesota.

Le Picard a frôlé son record offensif de la saison (21 unités) en inscrivant 20 points à 10/14. Il a surtout compilé son sixième double-double en sept matchs avec 14 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

Si Pacôme Dadiet était en civil sur le banc des Knicks, lui qui n’a joué que 71 secondes en NBA en 2025, un Français a pris part au match le plus prolifique de la saison (297 points marqués) : Zaccharie Risacher, toujours aussi propre avec Atlanta (16 points à 6/11, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 1 interception et 1 balle perdue en 30 minutes).

Mais si Trae Young a encore fait trembler le Madison Square Garden (38 points et 19 passes décisives), le n°1 de la Draft a observé, impuissant, Jalen Brunson planter le tir de la gagne au bout de la prolongation (149-148 pour les Knicks).

Malgré une avance de 19 points au cœur du troisième quart-temps, les Wizards n’ont pas su s’offrir une éclaircie, débordés par Indiana en prolongation (130-134). Pourtant, Alexandre Sarr était de retour sur les parquets (9 points à 3/13, 6 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) après deux semaines d’absence.

La maladresse était malheureusement le thème du soir pour les Français à Washington puisque Bilal Coulibaly a trouvé le moyen de faire pire que son compatriote. L’ancien Espoir des Metropolitans 92 a shooté à 1/8, et 0/2 aux lancers-francs, même s’il a noirci la feuille de stats par ailleurs (3 points, 5 rebonds et 8 passes décisives en 36 minutes).

Sale soirée pour les Hornets, largement battus à Orlando (86-102)… Alors que Moussa Diabaté était out en raison d’une blessure à l’œil, Tidjane Salaün n’a pas réussi à enchaîner après son bon match à Brooklyn (3 points à 1/5, 3 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes).

Même s’il avait eu du mal la veille (8 points à 2/9 contre Toronto), on n’était presque plus habitué à ce type de performance de la part de Guerschon Yabusele : seulement 5 points à 2/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes à Brooklyn (96-100). Pour le revoir aussi discret, il faut remonter jusqu’au 5 janvier (3 points à… Brooklyn, déjà).

Toujours en sortie de banc, Nicolas Batum a apporté sa petite contribution (3 points à 1/4, 3 rebonds et 1 interception en 13 minutes) à la victoire des Clippers contre Memphis (128-114). Détail qui a son importance : il est le seul tricolore à avoir connu les joies du succès la nuit dernière.

Quatre jours après son arrivée à Portland, auteur d’excellents débuts en G-League avec le Rip City Remix, Sidy Cissoko a eu le droit à sa première feuille de match avec les Blazers. Mais l’ancien meneur des Spurs n’est pas sorti du banc face à Denver, contrairement à Rayan Rupert (feuille de stats vierge en 5 minutes). L’équipe de l’Oregon a dû s’incliner face au record en carrière de Jamal Murray (55 points).