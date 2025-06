Vassilis Spanoulis, pourtant expert en la matière : « Dans mon Top 3 des matchs les plus dingues ! »

Pardon de remuer le couteau dans la plaie, mais il était là lors de la demi-finale de l’EuroBasket 2005 remportée par la Grèce par la France alors qu’elle comptait sept points de retard à 47 secondes de la fin. Il était aussi là lors de la finale de l’EuroLeague chipée en 2012 par l’Olympiakos au CSKA Moscou (62-61) grâce un 28-8 dans le money-time.

Et pourtant, Vassilis Spanoulis l’affirme : ce Monaco – ASVEL, conclu par un 20-0 dans les quatre dernières minutes, rentre dans son Top 3 des scénarios les plus invraisemblables. Certes toujours impuissant face aux sautes d’humeur de la Roca Team, le technicien monégasque pouvait savourer sa troisième finale avec l’ASM (après la Leaders Cup et l’EuroLeague), en espérant la gagner cette fois…

« C’est un match fou », indique-t-il sur le site officiel du club. « J’ai rarement vécu ça, il doit être dans mon top 3 des matchs les plus dingues. Pendant 35 minutes, on n’était pas dans le rythme, dans le plan de jeu, défensivement en retard, peu d’intensité mais à la fin on gagne. Ce n’était vraiment pas facile. Il faut féliciter les joueurs qui ont gommé les erreurs dans les dernières minutes. Maintenant place au repos pour préparer la finale. »