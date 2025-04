Victoires cruciales pour le maintien de Poissy et Pays de Fougères, +36 pour le Pôle France contre Avignon – Le Pontet

Avec la volonté de Feurs de retourner en Nationale 2 et les sorts scellés d’Avignon et Metz, il ne reste plus qu’une seule place à éviter en Nationale 1 pour éviter la relégation à l’échelon inférieur. Ce vendredi 18 avril, Poissy et Pays de Fougères ont fait une belle opération en ce sens pour se donner un peu d’air à trois journées de la fin de la saison.

Toulouse manque le coche contre Boulogne-sur-Mer

Le Poissy Basket Association, face à une équipe déjà condamnée, les Canonniers, a tremblé mais n’a finalement pas failli à la maison (93-91). La fébrilité a pourtant été palpable dans les derniers instants dans les rangs franciliens, rien qu’à voir la réussite aux lancers francs sur les 20 dernières secondes de jeu (3/6 dans l’exercice). Le succès reste malgré tout mérité pour le PBA, qui a dominé la majeure partie de la rencontre avec une grosse adresse extérieure (12/25 à 3-points), bien aidé également par les 27 points de Melvyn Da Silva ou les 8 rebonds offensifs de Rodney Rolle.

La tâche a été beaucoup plus aisée pour Pays de Fougères face à Charleville-Mézières, pourtant concurrent direct au maintien (95-66). Avec déjà plus de 20 points d’avance à la pause, le club breton a parfaitement géré son affaire, continuant ainsi sa 2e très belle phase avec une 8e victoire en 11 matchs ! Enfin, avec la défaite de l’Étoile, le Stade Toulousain Basket aurait pu également réaliser une très belle opération contre Boulogne-sur-Mer. Mais l’équipe de Laurent Mopsus a cédé dans les cinq dernières minutes face aux Nordistes (73-76).

Challans s’assure le podium et peut encore rêver d’une montée directe

Dans le reste des résultats, le Pôle France a signé sa 9e victoire de la saison en s’imposant très largement face à la lanterne rouge Avignon – Le Pontet, venu à sept joueurs à l’INSEP. Sans Nathan Soliman, l’équipe fédérale a pu compter sur un énorme Jonas Boulefaa (27 points et 10 rebonds) qui se montre après avoir été absent une grande partie de la saison pour cause de blessure.

Enfin, Challans s’assure de finir sur le podium de la poule haute après l’avoir emporté dans un duel du haut de tableau contre le SCABB 2 (94-76). Avec seulement un point de retard sur le duo Le Havre – Quimper, tous les espoirs restent permis pour le club vendéen, qui jouera d’ailleurs chez le STB lors de la dernière journée. Mulhouse et Tarbes-Lourdes ont également signé de belles victoires contre Levallois et Orchies pour aller chercher le meilleur strapontin possible en playoffs.