Affaire Monaco – Strasbourg : la SIG dénonce une « rupture d’égalité »

C’est une histoire qui n’en finit plus… Alors que l’on pensait que la validation de la CDJR de la victoire réattribuée à Monaco marquerait la fin du feuilleton autour de la suspension de Jaron Blossomgame et Sasa Obradovic, c’est au tour de Strasbourg de sortir de son silence. Restée muette jusque-là, car « la procédure disciplinaire concernait un autre club », la SIG en appelle à Philippe Ausseur et Jean-Pierre Siutat, présidents de la LNB et de la Fédération française, « afin qu’ils exercent leur droit d’appel (pouvoir qui leur est conféré par l’article 19.1 des règlements fédéraux) à l’égard de la décision de la seconde formation de la commission juridique de la LNB, qui a statué en faveur de l’AS Monaco ».

Par la plume de son président, Christophe Lasvigne, le club alsacien regrette que la Chambre d’Appel de la FFBB n’ait pas étudié le fond du dossier, se contentant de donner raison à l’AS Monaco en raison d’un vice de forme. La SIG se dit « dans l’incompréhension de la remise en cause de la première position de la CJDR qui déclarait une victoire de la SIG Strasbourg sur tapis vert pour la rencontre du 24 mars 2024, décision justifiée par la présence sur la feuille de match de Messieurs Blossomgame et Obradovic, alors qu’ils étaient sous le coup d’une suspension provisoire par suite du prononcé de fautes disqualifiantes lors du match de la Coupe de France du 17 mars 2024. Bien que ces sanctions aient été prononcées dans une compétition FFBB, elles se doivent d’être respectées lors des compétitions LNB Betclic Elite, comme cela est prévu par les règlements fédéraux. »

La SIG craint la naissance d’un précédent

Non notifiée de la sanction au moment de la réception de Strasbourg le 24 mars, l’AS Monaco l’a appliqué la semaine suivante, lors d’un déplacement à Saint-Quentin, concurrent direct de la SIG en vue des playoffs, perdu au buzzer. Une situation qui fait office de « rupture d’égalité fortement préjudiciable à l’équilibre du championnat », selon Christophe Lasvigne. « Si cette décision venait à être définitive, elle pourrait créer un précédent en autorisant un club à ne pas appliquer les sanctions prononcées par la FFBB lors des compétitions organisées par la LNB », ajoute la SIG.

Désormais à deux longueurs de Saint-Quentin, 7e, la SIG a perdu gros dans la course aux playoffs mercredi dernier, en s’inclinant à domicile contre Le Mans (71-80). Le finaliste de la Coupe de France est 11e, un succès derrière Cholet Basket. Après avoir récupéré le gain de sa victoire (92-78), l’AS Monaco ne compte que 4 défaites en 32 matchs.