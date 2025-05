Alexandre Ménard a prolongé avec Boulazac, Ousman Krubally aussi ?

Si Louis Cassier est parti à Caen, le Boulazac Basket Dordogne pourrait tout de même travailler dans la stabilité pour son retour en Betclic ÉLITE.

Ainsi, le leader Hugo Robineau est toujours sous contrat, même s’il dispose d’une clause de sortie pour un club engagé en Coupe d’Europe. Babacar Mbye est également lié avec le BBD, jusqu’en 2026, et ses progrès pourraient donner envie au promu boulazacois de le voir à l’étage supérieur. Toujours avec Ousman Krubally devant lui ?

Si l’on en croit Sud Ouest, l’affaire serait bien engagée, sans être définitivement actée. Passé d’un titre européen (la FIBA Europe Cup) à la Pro B, l’ancien pivot du Portel a été un élément central du sacre périgourdin, élu dans le cinq idéal de la saison (13 points à 57%, 7,6 rebonds et 1,2 passe décisive). D’autant plus précieux que les statistiques ne rendent pas tout à fait justice à son abattage défensif. À 37 ans, le vétéran pourrait se laisser séduire par un contrat pluriannuel.

Un contrat 2+2 pour Ménard

Une chose est sûre, Alexandre Ménard sera toujours aux manettes ! Sud Ouest rapporte que le président Laurent Serres a annoncé aux supporters ce jeudi la prolongation du technicien d’origine choletaise. Initialement lié avec le BBD jusqu’en 2026, il l’est désormais jusqu’en 2027, avec deux années supplémentaires en option.

Arrivé à Boulazac en mars 2022, avec un contrat de deux mois et demi pour assurer le maintien, l’ancien professeur d’EPS a finalement troqué le costume de pompier de service pour celui d’architecte du premier titre majeur de l’histoire du club. Élu coach de l’année en Pro B, il retrouvera une Betclic ÉLITE qu’il n’avait plus côtoyée depuis son long mandat d’assistant au Mans (2008/17), conclu par une courte pige de trois mois en remplacement d’Erman Kunter (5 victoires en 16 matchs).

« Ce titre l’aboutissement de beaucoup de travail de la part des joueurs et du staff », disait-il mardi soir dans les colonnes de La Dordogne Libre. « Même quand on est un peu tendu, avec de l’énergie, du courage et de l’abnégation ça passe. IIl y a eu plusieurs matchs charnières cette saison. On a eu beaucoup de victoires à l’extérieur pas simples, mais on a respecté notre maxime, celle de ne pas perdre deux fois de suite, pour rester sur une dynamique. Et puis, on a battu tout le monde au moins une fois. Comme je le dis souvent, il n’y a pas de grands clubs sans grands supporteurs et le Palio était juste incroyable. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de frissons et là ce soir c’était juste incroyable. On ne pouvait pas ne pas le faire pour tous les gens qui s’étaient déplacés et ça aurait été dommage. Je suis content pour tout le peuple périgourdin et il faut mettre le feu à la Dordogne. Quoiqu’il arrive, on sera à jamais les premiers et on se le rappellera. »