Alix Duchet renonce aux Jeux olympiques de Paris pour « raisons personnelles »

Alix Duchet (1,66 m, 26 ans) ne prendra pas part aux Jeux olympiques de Paris. Attendue comme la meneuse n°1 des Bleues après avoir mené avec brio l’équipe de France lors du TQO en Chine, en février dernier, la Roannaise renonce à prendre part à cet évènement. A deux jours de l’annonce de la présélection de Jean-Aimé Toupane, la Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé la nouvelle :

« C’est une décision mûrement réfléchie et difficile que je prends pour des raisons personnelles. J’ai averti le staff des Bleues il y a quelques semaines, et échangé avec Céline Dumerc (General Manager) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur). Je les ai informés que je ne serai pas disponible pour cet été. Ils ont été compréhensifs et bienveillants à mon égard, je les en remercie. »