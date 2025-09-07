Recherche
Présaison

Blois remporte son tournoi à domicile, Caen confirme sa montée en puissance face à Evreux

PRÉSAISON - À moins d’une semaine de leurs débuts en compétition officielle, les Normands ont confirmé leur puissance et déroulé face à l’ALM Evreux (102-87) dans une affiche aux airs de derby normand, dans le vieux Palais des Sports. L’ADA a quant à elle remporté le tournoi de Blois face à Vichy, alors que Pau s’est offert la troisième place du plateau face à Rouen.
00h00
L’ADA s’est imposée à domicile lors du tournoi de Blois, au terme d’un weekend de compétition.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Un an après sa montée en ELITE 2, le Caen Basket Calvados a confirmé cet été qu’il ne comptait pas s’arrêter là ! Auteurs d’un recrutement ambitieux, les Normands ont par la suite répondu présent sur les terrains de préparation en remportant sept de leurs huit matchs, dont le dernier ce samedi face à l’ALM Evreux, dans le vieux Palais des Sports.

Quelques jours après le décès brutal de Thierry Godfroy, son vice-président depuis 2013, le CBC a fait parler son allant offensif dans un après-midi forcément marqué par la nostalgie des lieux mais aussi des membres du club aujourd’hui disparus. Dans une atmosphère d’émotions, les joueurs de Stéphane ont manqué d’adresse (44% contre 55 pour l’ALM), mais ont davantage pris soin de la balle que leurs adversaires dans tous les autres compartiments techniques. 45 rebonds à 27, 12 ballons perdus à 16 ou encore 7 interceptions à 3 : les Caennais ont su limiter la quantité d’assauts ébroïciens, dont la qualité était au rendez-vous à l’image de Sean Miller-Moore et Ben Kovac, 18 points chacun.

Rédaction

Offensivement, Sofiane Briki (17 points) et ses coéquipiers ont alterné entre jeu long et jeu avec les intérieurs, pour dominer les débats. Ainsi, six joueurs terminent à 13 points ou plus, dont l’inattendu Kevin Koné, 13 points et 10 rebonds en 19 minutes seulement. Les choses sérieuses commencent réellement la semaine prochaine à Tours lors du premier tour de Coupe de France, avant une première réception dans son Palais flambant neuf une semaine plus tard.

Dans le Loir-et-Cher, l’ADA Blois est resté maître en sa demeure, n’en déplaise à Freud. Quelques jours après avoir annoncé la prolongation de son entraîneur David Morabito, l’ADA s’est emparé du trophée du tournoi de Blois, organisé au Jeu de Paume avec Pau-Lacq-Orthez, Rouen, Vichy comme invités de marque. Au terme des demi-finales, les locaux ont rencontré la JAV en finale et se sont facilement imposés (81-52) sur son terrain, dans une salle déjà chaude.

Fabien Damase (12 points à 6/8 aux tirs) et Romuald Morency (13 points, 6 rebonds) ont mené les débats alors que l’assise blésoise dans la raquette était nette. Jacques Alingue puis Yasmin Mambo ont assuré au cumulé 19 points et 16 rebonds sur les 44 des Abeilles, qui n’en ont laissé que 24 à leur adversaire.

L’ADA Blois boucle idéalement sa présaison par un succès à la maison. Les Blésois entrent maintenant en lice en Coupe de France face à Orléans le 13 septembre, avant la réception du SCABB le vendredi 19 septembre. De son côté, la JA Vichy termine sa prépa par une défaite lourde lors de son cinquième et dernier match amical. Nettement inférieurs, ils devront rapidement relever la tête avant la Coupe de France.

La troisième place du tournoi est revenue à l’Elan Béarnais, qui s’impose 88-82 face à Rouen malgré un énorme Landry Djedje dans son ancienne salle. L’intérieur a compilé 20 points et 5 rebonds en sortie de banc mais cela n’a pas suffi face à la force collective de Pau. L’international U20 François Wibaut s’est particulièrement mis en valeur sous le maillot palois, avec 15 points à 50% d’adresse globale en 27 minutes.

Plus à l’est, la Chorale de Roanne a déchanté dans les derniers instants face à Hyères-Toulon, en amical à Tarare (Rhône). Sans Jahvon Blair ni Mattias Markusson, les Roannais se sont appuyés sur les 15 points de Javon Masters et la maestria d’Antoine Diot (7 points, 5 passes décisives) pour prendre les devants en début de rencontre. Mais la suite s’est avérée plus difficile que prévue, la faute à une imprécision chronique qui leur a coûté le match (79-74).

Stéphane Dumas a notamment pu compter sur le poison Ikenna Ndugba, 16 points à 5/8 aux tirs et 7 fautes provoquées en 23 minutes, pour faire douter Thomas Andrieux et ses hommes, avant de leur passer devant. Place maintenant à la Coupe de France pour les deux formations samedi 13 septembre, avant la reprise du quotidien en championnat d’ELITE 2 le 19.

Dans la lignée de sa préparation estivale estampillée “Est de la France”, Gries-Souffel s’est offert le scalp de Champagne Basket lors de son dernier match de préparation (80-79). Loin du carton face à Metz, l’ASA a cette fois-ci peiné face à une équipe de Châlons-Reims bien regroupée, avec beaucoup de répondant en première période. Mais Vincent Dumestre et ses hommes ont “été pris à la gorge” ensuite pour finalement livrer “un match à double face”, comme il l’évoque à nos confrères de L’UnionLéopold Ca (13 points à 5/6 aux tirs en 23 minutes) a porté les assauts alsaciens, face à des Champenois qui en plus du match ont perdu sur blessure leur recrue Dimitri Radnic, avant la réception de Denain mardi. Champagne Basket retrouvera ensuite son bourreau de l’ASA dès le premier tour de la Coupe de France, samedi 13 septembre.

Avant son déplacement à Châlons-en-Champagne, Denain s’est justement imposé à domicile face à la formation belge des Ours de Louvain (87-80). La recrue Wendell Davis a confirmé sa montée en puissance en passant 18 points à la défense belge, tout en provoquant 6 fautes en 26 minutes. Les lignes arrières nordistes ont en revanche beaucoup souffert face au jeune meneur des Ours Will Pruitt, auteur de 22 points à 9/11 aux tirs ; laissant apparaître de derniers réglages à effectuer avant les rencontres de compétition officielle.

Il reste donc un match, face à Champagne Basket, pour s’étalonner, avant un premier match couperet samedi prochain en Coupe de France.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
