Bourges mise sur l’avenir avec l’arrivée d’Inès Pitarch-Granel

Inès Pitarch-Granel (1,82 m, bientôt 18 ans), une nouvelle venue au Pôle France, vient de parapher un contrat de trois ans avec Bourges. Alors que le Tango Bourges Basket prépare déjà activement l’effectif pour la saison 2024-2025 et après l’annonce du départ de la capitaine Sarah Michel-Boury, le club mise résolument sur la jeunesse pour construire son futur.

Une recrue jeune et prometteuse

L’arrivée d’Inès Pitarch-Granel au sein du Tango Bourges Basket représente un véritable coup pour le club. La joueuse, talentueuse et prometteuse, rejoint ainsi Clémence Collin, une autre recrue ayant remporté le championnat d’Europe U16 en 2022. L’ancienne pensionnaire du Pôle Espoirs Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball s’est révélée lors de cette campagne avec l’équipe de France, affichant des statistiques impressionnantes de 12,7 points et 5,9 rebonds en 18 minutes de jeu. Ayant déjà évolué deux saisons au Pôle France en Ligue féminine 2, elle a connu des hauts et des bas, marqués notamment par une blessure aux ligaments croisés du genou après un très bon début de saison 2022-2023 (12,2 points et 5,6 rebonds de moyenne). Toutefois, elle est déterminée à tourner cette page et à écrire un nouveau chapitre de sa carrière au Tango Bourges Basket.

Un entraîneur comblé

Olivier Lafargue, l’entraîneur du TBB, a exprimé sa satisfaction concernant la signature d’Inès Pitarch-Granel, mettant en avant sa polyvalence. Selon lui, elle possède toutes les qualités pour évoluer au plus haut niveau, que ce soit en attaque, en défense ou grâce à son adresse à longue distance :

« Ines Pitarch-Granel est une superbe recrue pour l’avenir du Tango Bourges Basket, estime le coach. Elle va prendre le temps qu’il faudra pour revenir en pleine capacité de ses moyens, pour s’adapter à son club de cœur dont elle suit les résultats depuis longtemps. J’ai une totale confiance en elle pour ça. C’est une joueuse très physique, apte à jouer le très haut niveau, capable d’attaquer le cercle, de défendre dur, de tirer extérieur. Tous les voyants sont au vert de par la qualité de la joueuse, de sa personnalité et sa potentialité. »

Inès Pitarch-Granel rejoint un effectif qui sera composée par une autre jeune joueuse, Alicia Tournebize, mais aussi Ana-Maria Filip, Pauline Astier, Artemis Spanou, Alix Duchet, Laëtitia Guapo (après sa saison en 3×3), Tima Pouye ainsi que les recrues intérieures Amy Okonkwo et Kariata Diaby.