Craig Randall II va bien pouvoir jouer avec Cholet

Craig Randall II (1,93 m, 27 ans) n’avait pas pu jouer ce mardi contre Darussafaka Istanbul, en Ligue des Champions (BCL), car il n’avait pas pu être qualifié, son ex-club israélien n’ayant pas envoyé la lettre de sortie à temps.

Ce samedi 9 décembre, il sera bien en tenue contre la JL Bourg pour la 14e journée de Betclic ELITE. La Ligue Nationale de Basket (LNB) a indiqué qu’il avait bien été qualifié, au même titre que Caleb Walker* pour Nancy (contre Limoges dimanche). Signé pour remplacer Gerry Blakes, l’arrière étasunien doit amener son talent offensif au collectif maugeois, qui souffre offensivement.

« Je suis un scoreur, j’amène beaucoup d’énergie et j’ai un gros moteur, a-t-il expliqué dans Le Courrier de l’Ouest. J’aime quand il y a de l’interaction avec le public, et j’aime prendre du plaisir quand je joue au basket. C’est un sport et un divertissement, il faut que les gens en aient pour leur argent. »