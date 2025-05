En gagnant son match à rejouer, l’Étoile de Charleville-Mézières arrache son maintien en NM1 !

« Je pense à la survie de mon club en Nationale 1, j’estime que cela fait partie de mon rôle et de mon devoir », s’excusait presque l’entraîneur Jimmy Ploegaerts, au moment de déposer une réserve contre le Pôle France, victorieux à la Guinguette Arena le 8 avril dernier, avec 3 minutes et 44 secondes de jeu d’un joueur ne figurant pas sur la feuille de match, Junior Elouma.

Le match a été donné à rejouer, mardi dernier, soit quatre jours après la fin du championnat. Junior Elouma était bien inscrit cette fois, Jonas Boulefaa a conclu son aventure avec l’INSEP en scorant 22 points mais le Pôle France n’a pas récidivé. Portée par les 45 points du duo Johan Clet – Jonathan Mkamba, l’Étoile l’a emporté 101-86.

En ayant terminé par trois victoires en quatre rencontres, le promu ardennais a donc arraché un maintien en Nationale 1 qui semblait encore complètement improbable il y a un mois.« Je suis évidemment très, très content de ce maintien qui me parait amplement mérité », s’est réjoui le président Luc Torres. « C’est la récompense de cinq années de travail très, très dur pour retrouver et finalement être encore à ce niveau-là. Quand on regarde en arrière, cette saison est tout bonnement incroyable pour une équipe comme la nôtre. Pour être dans le milieu basket déjà depuis quelques années, il faut bien se rendre compte que ce qu’on a fait là représente un véritable exploit. Les joueurs ont affiché encore un cœur énorme. C’est vraiment un groupe qui, malgré les difficultés qu’on a pu rencontrer et la valeur de ce championnat n’a jamais rien lâché. Ce maintien leur revient. On va essayer de trouver des solutions pour monter une équipe compétitive la saison prochaine et continuer d’offrir au public des matches de cette qualité. Cette saison, on n’a fait qu’augmenter la jauge de spectateurs au fil des matches. Cela démontre que le public a pris goût à ce qu’on propose. Et ça aussi, c’est une satisfaction extraordinaire pour les joueurs, les dirigeants et les bénévoles qui font tous un gros boulot. »

Fougères sportivement relégué

Par conséquent, les quatre places dans la charrette pour la NM2 reviennent à Avignon, Metz, Poissy et Fougères. Premier relégable sportivement en raison de ses dix points de pénalité, malgré un bilan sportif impressionnant pour un promu (24v-16d), le PFB peut toutefois espérer un repêchage en raison du choix de Feurs de repartir en Nationale 2. Et les échos de l’ESMS, visiblement non désireux d’opter pour l’aventure NM1, peuvent diffuser des bonnes ondes d’optimisme à Poissy également…