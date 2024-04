L’ASVEL réussit sa dernière sortie contre Barcelone : « L’équipe méritait cela »

L’ASVEL a soigné sa dernière sortie en EuroLeague en l’emportant face au FC Barcelone ce vendredi 12 avril à la LDLC Arena (76-72). Dans une enceinte de Décines à guichets fermés (plus de 11 500 spectateurs), Villeurbanne a su l’emporter en fin de match, sous les yeux de l’ex-président de l’OL Jean-Michel Aulas, pour ainsi terminer son exercice européen 2023-2024 à l’avant-dernière place et avec 9 victoires au compteur.

C’est une victoire de plus que le bilan de la saison dernière, ce qui n’était pas gagné avec deux changements de coachs en une seule saison. Justement, le 3e entraîneur villeurbannais de la saison, Pierric Poupet, n’a pas manqué de féliciter son effectif après cette dernière victoire.

« Je suis heureux que nous ayons terminé cette saison d’EuroLeague par une victoire devant 12 000 personnes, soulignait Pierric Poupet en conférence de presse. L’équipe le mérite, tout comme les supporters qui se sont déplacés. Nous sommes revenus en deuxième mi-temps avec le même esprit combatif et cela nous a aidés. »

Face à des Blaugranas qui certes ne jouaient plus rien sur cette dernière rencontre, l’ASVEL a pu s’appuyer sur un secteur intérieur au beau fixe. Le pivot Youssoupha Fall a été très impactant en début de match (15 points et 8 rebonds) tandis que Joffrey Lauvergne (20 points à 8/11 aux tirs) a lui inscrit un tir décisif à l’entame de la dernière minute de jeu.

« La salle était pleine et c’était une sensation formidable, souriait Joffrey Lauvergne. Nous savions que nous n’avions rien à jouer dans ce match, mais nous savions que plus nous gagnerions de matchs, plus les gens seraient heureux. »