Les Knicks sous pression, trois franchises prêtes à arracher Karl-Anthony Towns !

Les Knicks pourraient rapidement regretter l'absence de deal avec Karl-Anthony Towns. Alors que les discussions autour de sa prolongation de contrat sont suspendues, plusieurs franchises surveilleraient attentivement la situation du pivot.

If Karl-Anthony Towns becomes a free agent the following teams and others would be lining up to make him a big offer, per @WindhorstESPN



- Warriors

- Hawks

- Clippers



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Dans un article publié sur ESPN, Brian Windhorst estime que trois équipes pourraient profiter de l'incertitude contractuelle pour tenter de recruter le joueur de 30 ans. « Si Towns ne voit pas son contrat prolongé, il pourrait se retirer et devenir agent libre (en 2027). Des équipes, à commencer par les Warriors, les Clippers et les Hawks, seraient certainement prêtes à lui faire des offres importantes », explique le journaliste.

Cette menace pourrait pousser New York à accélérer les négociations afin d'éviter de perdre l'un des éléments majeurs de son effectif. Selon les informations rapportées, Big Apple aurait proposé à KAT une prolongation de quatre ans et 200 millions de dollars cet été, mais le champion NBA désirait une somme plus conséquente pouvant atteindre 276 millions.

Karl-Anthony Towns déçu par la suspension des négociations

D'ailleurs, cette divergence d'opinion n'a clairement pas laissé le Dominicain indifférent. Interrogé par les journalistes, le pivot a reconnu sa déception face à cette situation.

« Je suis très déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont les affaires, mais nous avons des matchs à disputer sur le terrain », a avoué l'ancien des Wolves.

Karl-Anthony Towns 1 assist shy of the triple-double:



13 PTS

15 REB

9 AST pic.twitter.com/nB5Kv7tlkh — Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) 16 octobre 2026

De son côté, la direction newyorkaise craint plus que tout le second apron et ses fortes restrictions. C'est pourquoi à quatre jours de la reprise de la NBA des éléments comme KAT, Josh Hart ou encore Miles McBride ne disposent pas encore d'extension de contrat.

Les Knicks doivent protéger leurs ambitions

Pourtant, New York continue d'avoir des ambitions pour la saison à venir. Big Apple doit désormais défendre son titre, alors que toutes les conditions ne s'avèrent pas réunies. Il semble ainsi assez logique que le sujet des prolongations de contrats revienne souvent sur la table en conférence de presse.

The temperature could rise before the trade deadline if Karl-Anthony Towns and Josh Hart do not agree to a contract extension with the Knicks, per @ShamsCharania



"This is a growing cloud around the New York Knicks. So far, these sides are not close" pic.twitter.com/2wAsxdrGus — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 5 octobre 2026

Ainsi, si la saison tourne au vinaigre, les dirigeants des Knicks seront assurément assaillis de critiques pour ne pas avoir régler ces problèmes plus tôt. Toutefois, Karl-Anthony Towns se dit fortement attaché à la franchise et pourrait mettre le bleu de chauffe quelque temps malgré un avenir incertain.

Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un terrain d'entente plus tard dans l'année. Car plus le doute persistera, plus les franchises concurrentes auront l'occasion de se positionner sur le dossier du pivot.